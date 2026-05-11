Una rece, alta caldă: Prognoza pentru următoarele săptămâni din luna mai

Banat

Alternanțe termice semnificative vor fi mai ales în prima săptămână din interval. Până în data de 13 mai vremea se va răci, media valorilor diurne va scădea de la 25 de grade, spre 16 grade, iar a celor nocturne de la 12 grade, până la 5 grade. Ulterior, valorile termice vor avea în general tendința de creștere. Astfel, media maximelor va depăși 20 de grade și va ajunge până la 23 de grade, iar a minimelor va urca până spre 11…12 grade. Probabilitatea de ploaie va fi mai mare în zilele de 12 și 13 mai și după data de 16 mai.

Crișana

În prima săptămână din interval vor fi alternanțe termice semnificative. Până în data de 13 mai vremea se va răci de la o medie a valorilor diurne de 22 de grade, spre 15 grade, iar a celor nocturne de la 10…11 grade, până la 6 grade. Ulterior, până la finalul intervalului, valorile termice vor avea în general tendința de creștere. Astfel, media maximelor va depăși 20 de grade și va ajunge până la 23 de grade, iar a minimelor va urca până spre 10…11 grade. Probabilitatea de ploaie va fi mai mare în zilele de 12 și 13 mai și după data de 17 mai.

Transilvania

În prima săptămână din interval vor fi alternanțe termice semnificative, vremea se va răci până în data de 13 mai, iar media valorilor termice diurne va fi în scădere de la 23 de grade, la 13 grade. Pe parcursul nopților, valorile termice vor fi în scădere până în jurul datei de 15 mai, de la o medie de 10 grade, spre 4 grade. Până la finalul intervalului, valorile termice vor avea în general tendința de creștere. Astfel, media maximelor va depăși 18 grade și va ajunge până la 21…22 de grade, iar a minimelor va urca până spre 10 grade. Probabilitatea de ploaie se va menține pe aproape tot parcursul intervalului, dar va fi mai ridicată în jurul datei de 13 mai și după 17 mai.

Maramureș

Temperatura aerului va avea variații semnificative în prima săptămână din interval. Vremea se va răci până în data de 13 mai, iar media valorilor diurne va fi în scădere de la 24 de grade, la 15 grade. Pe parcursul nopților, valorile termice vor fi în scădere până în jurul datei de 14 mai, de la o medie de 11 grade, spre 5 grade. Până la finalul intervalului, valorile termice vor avea în general tendința de creștere. Astfel, media maximelor va depăși 20 de grade și va ajunge până în jurul a 23 de grade, iar a minimelor va urca până spre 11 grade. Probabilitatea de ploaie se va menține pe aproape tot parcursul intervalului, dar va fi mai ridicată în jurul datei de 13 mai și după 17 mai.

Moldova

În prima săptămână din interval vor fi alternanțe termice semnificative, vremea se va răci până în data de 13 mai, iar media valorilor diurne va fi în scădere de la 23 de grade, la 16 grade. Pe parcursul nopților, valorile termice vor fi în scădere până în jurul datei de 14 mai, de la o medie de 12 grade, spre 7 grade. Până la finalul intervalului, valorile termice vor fi în creștere. Astfel, media maximelor va ajunge până la 22…23 de grade, iar a minimelor va urca până spre

11…12 grade. Probabilitatea de ploaie va fi mai mare în jurul datei de 13 mai și după data de 17 mai.

Dobrogea

În prima săptămână din interval vor fi alternanțe termice semnificative, vremea se va răci până spre mijlocul săptămânii, iar media valorilor diurne va fi în scădere de la 21 de grade, la 18 grade. Pe parcursul nopților, valorile termice vor fi în scădere până în jurul datei de 15 mai, de la o medie de 12…13 grade, spre 9 grade. Până la finalul intervalului, valorile termice vor fi în creștere. Astfel, media maximelor va ajunge până la 22…23 de grade, iar a minimelor va urca până spre 12…13 grade. Probabilitatea de ploaie va fi mai mare în zilele de 13 și 14 mai și după data de 17 mai.

Muntenia

Până în data de 12 mai, în general, tendința temperaturilor va fi de creștere; media maximelor termice de la 21 la 26 de grade, iar a minimelor de la 6 la 12…13 grade. După acest interval va urma o scădere a valorilor termice cu 3…4 grade. Vor fi averse, izolat, până în data de 7 mai, apoi pe arii mai extinse și posibil aproape în fiecare zi.

Oltenia

Media maximelor termice va avea variații în general între 23 și 26 de grade și va caracteriza o vreme mai caldă decât în mod obișnuit în această perioadă. Minimele termice vor fi în creștere, de la 5…6 grade în prima dimineață până spre 12…13 grade în diminețile zilelor de 11 și de 12 mai. După acest interval media temperaturilor minime va fi în general între 9 și 12 grade. Vor fi averse, izolat, până în data de 7 mai, apoi pe arii mai extinse și posibil aproape în fiecare zi.

La munte

În general, media temperaturilor maxime se va situa între 10 și 15 grade, iar a minimelor între 3 și 7 grade. Vor fi averse, pe suprafețe mici, până în data de 6 mai, apoi pe arii mai extinse aproape zilnic.