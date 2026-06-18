Nava școală Mircea participă vineri la un marș al velierelor în SUA

Potrivit Jurnalului de bord prezentat pe Facebook, nava școală „Mircea” a ancorat miercuri dimineață în golful Lynnhaven, la doar câteva mile de portul de destinație. Conform tinerilor marinari, sosirea în zona de ancoraj a oferit echipajului un tablou impresionant.

„Din cele 32 de mari veliere participante la evenimentul SAIL 250 din Virginia, numeroase nave au ajuns deja în golful din apropierea orașului Norfolk, transformând orizontul într-o adevărată expoziție plutitoare. Veliere de toate dimensiunile, provenite de pe mai multe continente, alcătuiesc un peisaj rar întâlnit chiar și pentru marinarii cu experiență”, se arată în Jurnalul de bord.

Pregătiri pentru SAIL 250

Echipajul de pe nava „Mircea” a executat curățenia generală a navei, a spălat punțile exterioare și a asigurat velele pentru a preveni eventualele deteriorări cauzate de vântul puternic prognozat în ziua următoare.

În următoarele zile, velierul-simbol al Forțelor Navale Române va reprezenta România în cadrul celui mai important eveniment maritim al anului. Primul moment de referință va avea loc vineri, 19 iunie, când „Mircea” va participa la impresionanta paradă a velierelor, înainte de a-și ocupa locul la cheu și de a primi vizitatorii în portul Norfolk.

Al patrulea marș transatlantic

Marșul transatlantic al navei Mircea a început la mijlocul lunii aprilie. Este vorba de un voiaj de 5 luni și de o călătorie de peste 14.000 de mile marine.

Velierul, ce poartă titlurile de „Ambasador Onorific în Serviciul României” și de „Ambasador al României sustenabile” a făcut sau va face escale în 15 porturi din Italia, Spania, Portugalia, Statele Unite ale Americii, Puerto Rico, Canada, Tunisia, Grecia și Turcia.

Acesta este al patrulea marș transatlantic executat de nava-școală „Mircea” până în Statele Unite ale Americii, după cele din anii 1976, 2004 și 2009. Nava simbol va participara la ceremoniile organizate cu prilejul împlinirii a 250 de ani de independență a Statelor Unite ale Americii.

Echipaj de 180 de membri

La bord se află un echipaj format din peste 180 de membri, dintre care 75 sunt cadeți din anul al II-lea de la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” și 19 sunt studenți străini de la academii navale din zece țări partenere (Bulgaria, Franța, Grecia, Italia, Marea Britanie, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania și Turcia), care se vor alătura cadeților români pe parcursul marșului.

De-a lungul celor peste 150 de zile de marș, cadeții vor face practică marinărească și vor învăța de la instructori care sunt îndatoririle unui viitor ofițer inginer la bordul navei.