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10 greșeli pe care le faci la duș, potrivit experților. Cum îți pot afecta somnul și pielea

Experții explică de ce momentul și modul în care faci duș pot afecta somnul, pielea și energia ta zilnică. Iată 10 greșeli comune.
10 greșeli pe care le faci la duș, potrivit experților. Cum îți pot afecta somnul și pielea
Andreea Tobias
03 iul. 2026, 18:00, Știrile zilei
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Dușul este un ritual zilnic la care puțini oameni acordă atenție reală. Experții spun că momentul și modul în care faci duș pot influența somnul, sănătatea pielii și energia ta de peste zi.

Dacă faci duș la ore aleatorii, poți pierde ocazia de a te odihni mai bine. Un duș cald, cu una-două ore înainte de culcare, ajută corpul să se răcorească natural. Acest lucru favorizează adormirea mai rapidă și un somn mai profund, conform mediafeed.co.

Dușul de seară îndepărtează polenul, praful și alergenii acumulați pe piele și păr. Astfel, poți reduce congestia nocturnă și poți respira mai bine în timpul nopții. Rezultatul este un somn mai odihnitor.

Ce legătură are dușul cu sănătatea pielii

Un duș seara curăță pielea de murdărie și transpirație. Astfel previi înfundarea porilor și apariția erupțiilor cutanate. Aplicarea produselor de îngrijire pe pielea umedă crește eficiența ingredientelor active.

Când ar trebui, de fapt, să-ți speli părul

Momentul dușului nu afectează drastic sănătatea scalpului. Contează mai mult să speli părul atunci când e gras sau murdar. Ține cont de tipul tău de păr și de stilul tău de viață.

Dacă ai dificultăți la trezire, un duș dimineața poate ajuta enorm. Apa și aburul te trec din modul de somn în modul activ. Astfel începi ziua cu mai multă energie.

De ce contează o rutină constantă de duș

Făcut la aceeași oră în fiecare zi, dușul îți reglează ceasul biologic. Acest obicei simplu îți poate îmbunătăți starea generală de bine. Un program constant transformă dușul într-un ritual liniștitor.

Dacă ești activ ziua, un duș seara îndepărtează transpirația acumulată. Dacă te trezești amețit, dușul de dimineață te poate ajuta mai mult. Adaptează rutina la programul și activitățile tale zilnice.

Ce trebuie să știi dacă ai pielea sensibilă

Dacă ai eczemă sau pielea sensibilă, dușul de seară poate reduce iritațiile. Îndepărtarea alergenilor înainte de culcare previne agravarea problemelor pe timpul nopții. Un dermatolog te poate ajuta să-ți adaptezi rutina corect.

Un duș cald deschide căile nazale și facilitează respirația, mai ales dacă ești congestionat. Acest beneficiu contează mai ales noaptea, pentru un somn mai bun. Apa trebuie să fie caldă, dar nu atât de fierbinte încât să irite pielea.

Cum alegi cel mai bun moment pentru tine

Cel mai bun moment pentru duș depinde de obiectivele tale personale. Poate vrei un somn mai bun, o piele mai curată sau un început de zi mai energic. Alege rutina care se potrivește cu ce îți dorești, de fapt, să obții.

Cele 10 greșeli:

  • Nu ții cont de programul de somn.
  • Nu faci duș seara dacă ai alergii.
  • Nu îți adaptezi dușul la nevoile pielii.
  • Îți neglijezi sănătatea scalpului.
  • Nu ai o rutină constantă.
  • Ratezi efectul energizant al dușului de dimineață.
  • Nu îți adaptezi dușul la stilul de viață.
  • Ignori sensibilitatea pielii.
  • Nu profiți de beneficiile aburului.
  • Nu alegi momentul dușului în funcție de obiectivele tale (somn, energie sau îngrijirea pielii).

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