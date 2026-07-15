Siegfried Mureșan: PSD își poate fura singur căciula, dacă dorește, dar pe noi nu ne păcălește

„Dacă în «sondajul» făcut la comanda PSD și publicat astăzi, PSD are doar un avans de 4% față de PNL, vă puteți da seama câte procente au, în realitate, în urma noastră”, a transmis Mureșan, pe Facebook.

Liberalul a acuzat PSD că are „oare o lungă istorie de a publica sondaje care nu au nicio legătură cu realitatea”.

Liberalul dă ca exemplu alegerile pentru Primăria Municipiului București din 2025. Potrivit acestuia, un sondaj comandat de PSD și publicat cu două zile înaintea scrutinului îl indica pe candidatul PSD Daniel Băluță drept „câștigător”, cu 27%, în timp ce candidatul PNL Ciprian Ciucu era cotat cu 24%.

Mureșan a susținut că rezultatul final al alegerilor pentru Primăria Capitalei a fost însă diferit. Ciprian Ciucu a obținut 36,16% din voturi și a obținut funcția de primar, în timp ce Daniel Băluță a adunat 20,2% și s-a clasat pe locul al treilea, susține eurodeputatul PNL.

„PSD își poate fura singur căciula, dacă dorește, dar pe noi nu ne păcălește”, a conchis Mureșan.