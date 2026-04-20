În Irlanda, un sat întreg este scos la vânzare pentru 20 de milioane de euro

Un sat întreg, numit „Village at Lyons”, este pus în vânzare în comitatul Kildare din Irlanda.

Satul poate fi traversat în doar 15 minute și își caută proprietar.

Pentru 20 de milioane de euro, noul proprietar poate obține un complex istoric cu case din piatră, un pub, o biserică, o moară de apă și un teren lângă un canal, în apropiere de Dublin.

Cândva, satul a intrat în declin, dar în anii 1990 a fost restaurat sub conducerea fondatorului Ryanair, Tony Ryan.

Descrierea proprietății spune că, în timpul restaurării, s-a încercat păstrarea aspectului istoric al așezării. Din 2016, complexul este deținut de investitorul Barry O’Callaghan, care a deschis acolo un hotel de lux, Cliff at Lyons.

Village at Lyons este vândut nu doar ca o proprietate, ci practic ca un sat istoric complet funcțional. Este oferit spre utilizare ca un complex hotelier sau o reședință privată.

Satul, în portofoliul Sotheby’s

Întreaga proprietate este listată în portofoliul Sotheby’s International Realty pentru un preț de achiziție de 20 de milioane de euro : „Rareori apare oportunitatea de a achiziționa un sat întreg cu o asemenea integritate arhitecturală și caracter. Satul din Lyons nu este doar o proprietate, ci o piesă vie a moștenirii irlandeze”, arată catalogul.

Din punct de vedere istoric, locația este prestigioasă: Satul Lyons se află la poalele dealului Lyons, care a fost sediul puterii regilor din Leinster încă din secolul al VIII-lea. În urmă cu două sute de ani, satul prospera cu impresionanta sa moară de apă de pe canal, dar până la începutul secolului al XX-lea, acesta se degradase din ce în ce mai mult.

Până când fondatorul companiei aeriene low-cost irlandeze Ryanair a descoperit satul: Satul din Lyons a fost restaurat pe larg în anii 1990 sub conducerea miliardarului Dr. Tony Ryan (care a murit în 2007).

„El s-a dedicat din toată inima sarcinii de a restaura acest important sat irlandez la gloria sa de odinioară, punând un accent deosebit pe conservarea caracterului său istoric”, continuă declarația.

Din 2016, proprietatea este deținută de investitorul financiar Barry O’Callaghan, care operează acolo hotelul de lux „Cliff at Lyons”. Acum, întregul complex al satului este din nou de vânzare – o oportunitate rară pentru investitorii care doresc să achiziționeze o proprietate de lux excepțională în Irlanda.