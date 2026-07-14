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Grindină uriașă în nordul Germaniei: „Nu a mai rămas nimic întreg”

Furtuni puternice însoțite de grindină de mărimea unei mingi de tenis au provocat pagube importante în nordul Germaniei. Pompierii au intervenit de sute de ori pentru evacuarea apei din subsoluri și îndepărtarea copacilor doborâți de vânt.
Grindină uriașă în nordul Germaniei: „Nu a mai rămas nimic întreg”
Grindină uriașă în nordul Germaniei/Foto: DPA
Maria Miron
14 iul. 2026, 13:14, Știrile zilei
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Bucăți de grindină de mărimea unei mingi de tenis au căzut luni seara în landul german Saxonia Inferioară, unde au spart geamurile mai multor autoturisme, au avariat caroserii și au produs pagube importante la acoperișurile locuințelor.

Potrivit poliției germane, cele mai mari pagube au fost raportate în localitatea Heidenau, din districtul Harburg, unde locuitorii spun că furtuna a distrus mașini și a afectat numeroase locuințe.

„Nu a mai rămas nimic întreg”

„A distrus totul”, a declarat o localnică citată de postul public ZDF. „Nu a mai rămas nimic întreg. Plouă prin acoperiș, direct în apartamente”, a spus femeia, adăugând că autoturismul nou al unui vecin este acum „o epavă”.

„Locuiesc în Heidenau de 18 ani și nu am mai văzut niciodată așa ceva. A fost un haos total”, a mai afirmat aceasta.

În numai patru ore, poliția din landul german Saxonia Inferioară a primit aproximativ 250 de apeluri de urgență din cauza furtunilor. Pompierii au intervenit de peste 600 de ori în întregul land.

Peisaj de iarnă în plină vară

În nord-estul Germaniei, în landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară, grindina s-a adunat în cantități atât de mari încât a fost îndepărtată cu încărcătoare frontale. Autoritățile au spus că peisajul semăna cu unul de iarnă, după o ninsoare abundentă.

În zonele afectate din nordul Germaniei nu au fost raportate persoane rănite, au anunțat autoritățile. În schimb, într-o singură oră au fost înregistrate aproape 170 de apeluri de urgență, iar pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din subsoluri și îndepărtarea copacilor doborâți de furtună.

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