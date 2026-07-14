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Inspector ITM Alba, reținut pentru că divulga informații confidențiale despre controale

Un inspector al ITM Alba a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat că a divulgat informații confidențiale despre controale către reprezentanții unor firme. Procurorii susțin că funcționarul este cercetat pentru 53 de infracțiuni de divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice.
Inspector ITM Alba, reținut pentru că divulga informații confidențiale despre controale
Sursă foto: Pexels
Laura Buciu
14 iul. 2026, 13:53, Social
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Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba a anunțat marți că, în baza probelor administrate în dosar, a fost dispusă continuarea urmăririi penale față de suspectul Doru-Călin Negru, funcționar public cu atribuții de control în cadrul ITM Alba.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2021–2026, inspectorul ar fi divulgat, în mod repetat și fără drept, informații care nu erau destinate publicității către reprezentanții unor firme din județul Alba.

Practic, procurorii susțin că Negru îi avertiza pe reprezentanții unor societăți comerciale cu privire la controale inopinate, controale de fond sau tematice care urmau să fie făcute de alți inspectori de muncă, deși nu fusese mandatat să comunice astfel de informații.

„Informațiile divulgate constau în anunțarea unor controale viitoare ce aveau caracter inopinat și confidențial sau a unor controale de fond ori tematice care urmau a fi efectuate de alți inspectori de muncă”, se arată în comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba.

Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore. Ancheta este în desfășurare, iar procurorii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost divulgate informațiile confidențiale.

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