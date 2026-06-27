Olguța Vasilescu despre Ilie Bolojan: „ A mințit de fiecare dată. Este clar că nu vrea să plece de la Palatul Victoria”

„Până la urmă poate să fie o soluție, nu ar trebui să o excludem în niciun caz de plan. Pentru că dacă o excludem, o să mergem în continuare pe această cale care nu duce nicăieri”, a declarat Lia Olguța Vasilescu, întrebată despre posibilitatea alegerilor anticipate.

Vicepreședinta PSD spune că nu a fost surprinsă de poziția lui Ilie Bolojan, susținând că acesta ar fi folosit și în trecut amenințarea cu demisia ca instrument politic.

„Pentru mine, vă spun sincer, nu a fost o surpriză, pentru că l-am văzut pe Ilie Bolojan și anul trecut în coaliție, când amenința de fiecare dată la început că își va da demisia din funcția de prim-ministru”, a spus Vasilescu.

Ea îl acuză pe Bolojan că nu acceptă deblocarea situației politice, deși România are nevoie de un guvern cu puteri depline.

„Este clar că nu vrea să plece de la Palatul Victoria, nu știu de ce, pentru că nu mai are puteri depline, în afară că mai semnează niște contracte acum pe ultima sută de metri și mai face niște numiri. Altceva nu poate să facă”, a afirmat lidera PSD.

„A mințit de fiecare dată”

Lia Olguța Vasilescu susține că Ilie Bolojan a schimbat de mai multe ori condițiile pentru susținerea unei formule guvernamentale.

„A mințit de fiecare dată. A mințit inițial că vrea un guvern tehnocrat. I s-a dat guvern tehnocrat. După aceea, să nu fie PSD în el. N-a fost PSD în el. Să nu fie nici PSD-iști vopsiți. N-au fost nici PSD-iști vopsiți. Să nu fie nici secretari de stat, nici prefecți PSD. N-au fost. Și cu toate astea nu a votat un guvern tehnocrat”, a declarat Vasilescu.

Social-democrata spune că același scenariu s-a repetat și în cazul unei propuneri venite din zona PNL.

„După a fost un prim-ministru desemnat din partea partidului pe care îl reprezenta. Nu a vrut nici așa. Acum iarăși suntem în situația în care, după ce ne-a spus timp de două săptămâni: asumați-vă, preluați guvernarea, neapărat prin Sorin Grindeanu, nu prin altcineva, vine și spune că nu mai votează nici acest guvern”, a mai spus aceasta.

PSD: Intrăm la guvernare, dar fără Bolojan premier

Lia Olguța Vasilescu a explicat că PSD are două variante: fie intră într-un guvern de coaliție, dar fără Ilie Bolojan premier, fie își asumă singur guvernarea printr-un Cabinet condus de Sorin Grindeanu.

„Planul nostru este acela că noi ne-am oferit fie să intrăm într-un guvern de coaliție, dar fără Ilie Bolojan prim-ministru, fie ne asumăm noi guvernarea, cum ne-au tot spus de două luni încoace toți: asumați-vă, asumați-vă singuri. Ne asumăm”, a declarat Vasilescu.

Întrebată despre o posibilă rotativă guvernamentală în care PSD să dea primul premierul, ea a spus că nu are informații că o asemenea variantă ar fi fost acceptată.

„Nu am cunoștință despre așa ceva. Nu am vorbit cu Sorin Grindeanu. Nu știu să se fi acceptat această discuție vizavi de rotativă, dar noi suntem pregătiți să intrăm la guvernare”, a spus vicepreședinta PSD.

PNRR, afectat de lipsa unui guvern cu puteri depline

Vasilescu a invocat și situația proiectelor finanțate prin PNRR, susținând că întârzierile sunt reale și că lipsa unui guvern cu puteri depline complică și mai mult situația.

„Sunt probleme cu PNRR-ul, să știți că chiar sunt probleme cu PNRR-ul, și asta pentru că anul trecut, timp de nouă luni de zile, nu s-au decontat facturile pentru PNRR. Noi am strigat, primarii am spus acest lucru”, a declarat aceasta.

Primarul Craiovei a spus că unele administrații locale au putut acoperi temporar facturile din bugetele proprii, dar primăriile mai mici nu au avut această posibilitate.

„Unele primării, cum a fost și Craiova, au avut finanțare din bugetul local ca să acopere toate aceste facturi. Celelalte primării mai mici nu au avut de unde. Și atunci firmele fie au dat faliment, fie s-au oprit din lucrări pentru că nu au mai avut cu ce să continue lucrările”, a explicat Vasilescu.

Ea a acuzat și instituții precum ISC și ISU că blochează recepția unor lucrări, inclusiv în cazul școlilor.

„Instituțiile statului fac un adevărat blocaj în recepția lucrărilor. Atât ISC-ul, cât și ISU. Instituțiile statului nu fac altceva decât să frâneze absorbția de fonduri europene”, a mai spus Lia Olguța Vasilescu.