Coreea de Nord amenință Japonia cu noi opțiuni militare. Tensiunile din Asia cresc pe fondul înarmării accelerate

Declarațiile vin într-un moment în care rivalitatea dintre marile puteri din Asia se intensifică, iar orice nou pas făcut de statele implicate riscă să alimenteze și mai mult tensiunile din Pacific, transmite Euronews.

Phenian acuză Japonia că abandonează politica pacifistă

Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong Un și una dintre cele mai influente figuri ale regimului de la Phenian, a transmis miercuri un mesaj dur prin intermediul agenției oficiale KCNA. Ea a susținut că Japonia accelerează transformarea într-un „stat de război” și a avertizat că autoritățile nord-coreene vor pregăti „opțiuni militare suplimentare” ca răspuns la această evoluție. Potrivit oficialului nord-coreean, Tokyo dezvoltă inclusiv capacități de atac preventiv și beneficiază de sprijinul Statelor Unite pentru consolidarea forțelor sale armate.

Ce reproșează Coreea de Nord

Phenianul invocă mai multe acțiuni recente ale Japoniei, considerate dovezi ale schimbării strategiei sale de apărare. Printre acestea se numără primul test efectuat cu rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune, confirmat de Ministerul japonez al Apărării, precum și participarea armatei japoneze la exerciții militare conduse de Statele Unite în Filipine. Kim Yo Jong afirmă că aceste măsuri reprezintă o amenințare directă pentru securitatea regională și avertizează că „se poate întâmpla ceva neplăcut” dacă Japonia continuă pe aceeași direcție.

Japonia își mărește rapid capacitățile de apărare

În ultimii ani, Japonia s-a îndepărtat treptat de politica strict pacifistă adoptată după 1945. Guvernul de la Tokyo a majorat constant bugetul apărării, a extins cooperarea militară cu aliații occidentali și a început desfășurarea unor sisteme moderne de rachete pe insulele din sud-vestul țării. Numai în 2025, cheltuielile militare ale Japoniei au crescut cu aproape 10%, ajungând la peste 62 de miliarde de dolari, cel mai ridicat nivel raportat la produsul intern brut din ultimele aproape șapte decenii. Ministrul japonez al Apărării a declarat recent că situația de securitate impune acțiuni „cu un puternic sentiment de urgență”, invocând amenințările reprezentate de China, Rusia și Coreea de Nord.

Rivalitatea din Pacific continuă să se adâncească

Relațiile dintre Japonia și Coreea de Nord rămân marcate și de trecutul istoric. Peninsula Coreeană s-a aflat sub ocupație japoneză până în 1945, iar acest episod continuă să influențeze discursul politic al Phenianului. În paralel, China, unul dintre principalii aliați ai Coreei de Nord, și-a exprimat la rândul său îngrijorarea față de ceea ce numește „noul militarism” al Japoniei. Situația este complicată și de poziția tot mai fermă a premierului japonez Sanae Takaichi privind securitatea Taiwanului, subiect care a amplificat tensiunile cu Beijingul.