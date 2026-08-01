Prima pagină » Social » Care sunt cele mai periculoase țări din Europa pentru șoferi? România se află pe locul 3-lea

Care sunt cele mai periculoase țări din Europa pentru șoferi? România se află pe locul 3-lea

Pe măsură ce turiștii pornesc la drum pentru vacanța de vară, trei țări din Europa de Est și câteva destinații turistice populare se numără printre cele mai periculoase locuri din Europa pentru șoferi. România se află pe locul al treilea, în timp ce destinațiile populare de vacanță precum Grecia, Italia sau Portugalia se regăsesc și ele în acest top.
Care sunt cele mai periculoase țări din Europa pentru șoferi? România se află pe locul 3-lea
Sursă foto: Pexels. Fotografie cu caracter ilustrativ
Daiana Rob
01 aug. 2026, 22:51, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Călătoria cu mașina prin Europa este o alegere excelentă pentru cei care doresc să se bucure de trasee pitorești în această vară, combinând totodată aventuri în mai multe orașe. Cu toate acestea, standardele de siguranță pe aceste drumuri variază extrem de mult de la o țară la alta, potrivit Euronews. 

Serbia, Bulgaria și România sunt cele mai periculoase țări din Europa pentru șoferi, potrivit unui studiu realizat de Vignette Switzerland, o companie de vânzări online a vignetei electronice elvețiene, un permis digital de taxare rutieră.

Serbia a înregistrat 74 de decese rutiere la un milion de locuitori, ceea ce plasează țara cu un procent uluitor de 72% peste media UE. Este al doilea an consecutiv în care țara se află în fruntea clasamentului. Cu toate acestea, cele mai recente cifre privind decesele rutiere sunt ușor în scădere față de cele de anul trecut.

Bulgaria a urmat pe locul al doilea, cu 71 de morți în urma accidentelor, iar România s-a clasat pe locul al treilea, cu 68 de decese rutiere la un milion de locuitori.

Printre restul de 10 țări europene cu număr ridicat de morți în urma accidentelor rutiere se mai clasează Portugalia, Grecia, Italia și Franța, care sunt și destinații populare de vacanță.

La popul opus, cele mai sigure țări pentru șoferi sunt Norvegia și Suedia, cu doar 19 morți din accidentele rutiere raportat la 1 milion de locuitori. Acestea sunt destinații de patru ori mai sigure decât, spre exemplu, Serbia.

Țările care și-au schimbat nivelul de siguranță rutieră în ultimii 10 ani

Potrivit studiului realizat de Vignette Switzerland, în Lituania, numărul de morți din accidente rutiere s-a redus cu 43% în ultimii 10 ani.

Progrese pe termen lung au înregistrat și Letonia, Grecia, dar și Ungaria, în ceea ce privește protecția șoferilor, dar și a pietonilor. Numărul de decese rutiere a scăzut, în medie un procent de 30% sau peste, în fiecare dintre aceste țări.

Totuși, există și destinații unde situația nu s-a îmbunătățit în ultimul deceniu. În Portugalia, numărul de accidente rutiere a scăzut în ultima decadă doar cu un procent, raportat la anul 2015.

Franța a înregistrat, de asemenea, un ritm lent de îmbunătățire. Încă din 2015 și până în prezent, numărul de morți din accidente rutiere în Franța s-a redus cu 6%.

Experții recomandă șoferilor care intenționează să călătorească în această vară să verifice regulile locale, să-și planifice cu atenție traseele și să rămână vigilenți pe drumurile necunoscute pentru a evita accidentele.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Drumul lui Ion spre casă: A fugit de comunism înot, a ajuns om al străzii în America, iar acum se întoarce în România
G4Media
Pagube încă de la inaugurare la polivalenta de 25 milioane de euro din România: „Dragi «specialiști» în vandalism și tentative de furt”
GSP.ro
Prețurile de peste 10 lei pe litru la carburanți au dat peste cap aparatele de afișaj electronic în benzinăriile din București. Gândul a făcut un tur al stațiilor pentru a vedea unde sunt cele mai mici prețuri
Gandul
Nostradamus, previziuni îngrijorătoare pentru a doua jumătate a lui 2026: 'Va fi doborât de fulger'
Cancan
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Prosport
Cinci politicieni-cheie care pot decide alegerile intermediare din SUA considerate decisive pentru Trump
Libertatea
Cum fac americanii sarmale. Ingredientul-surpriză care schimbă complet gustul și pe care românii îl evită
CSID
Este LEGAL ca Poliția să stea cu radarul sub pom sau după un panou publicitar?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia