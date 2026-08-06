Americanii au reluat furnizarea de informații secrete către Ucraina. Rezultatul: lovituri mai eficiente asupra Rusiei

Americanii au reluat complet schimbul de informații cu Ucraina, iar acest lucru ajută Ucraina să lovească mai eficient și mai adânc în teritoriul Rusiei, relatează Politico, citând senatori americani și experți.

În martie 2025, administrația prezidențială americană a suspendat temporar ajutorul militar și schimbul de informații cu Ucraina. Decizia a fost luată în urma întâlnirii cu scântei dintre președinții Volodimir Zelenski și Donald Trump din Biroul Oval.

Ulterior, cooperarea dintre SUA și Ucraina în acest domeniu s-a consolidat semnificativ, iar schimbul de informații dintre cele două țări a revenit la nivelul de dinainte de suspendare. Apropierea dintre cele două țări este explicată și prin îmbunătățirea relațiilor dintre Zelenski și Trump.

Americanii confirmă cooperarea

Senatorul Mark Warner, membru al Comitetului de Informații al Senatului SUA, a menționat că o cooperare sporită cu americanii, alături de utilizarea de către Ucraina a dronelor cu rază lungă de acțiune, a consolidat poziția Ucrainei în război.

Declarațiile sale au fost susținute de senatori republicani, inclusiv de John Cornyn, care a declarat că Ucraina a „schimbat cursul evenimentelor”.

George Barros, expert la Institutul American pentru Studiul Războiului, a declarat că, anul trecut, administrația Trump a permis Ucrainei să primească informații pentru lovituri asupra infrastructurii energetice ruse. Potrivit lui Barros, acest lucru a făcut ca astfel de atacuri să fie mult mai eficiente și a creat o presiune suplimentară asupra Moscovei.