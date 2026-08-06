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Țoiu: Peste 500.000 de servicii consulare în acest an. Din septembrie, unele acte vor fi emise pe loc

Ministerul Afacerilor Externe a depășit pragul de 500.000 de servicii consulare prestate în acest an, a anunțat, miercuri, ministrul Oana Țoiu, care a prezentat și o serie de măsuri menite să simplifice accesul românilor din diaspora la serviciile consulare.
Țoiu: Peste 500.000 de servicii consulare în acest an. Din septembrie, unele acte vor fi emise pe loc
Sursa foto: Alexandra Pandrea/GMN/Mediafax Foto
Laura Buciu
06 aug. 2026, 10:13, Politic
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„Am depășit pragul de 500.000 de servicii consulare prestate anul acesta. Le mulțumesc colegilor pentru muncă și profesionalism, adesea dincolo de cerințele obligatorii”, a scris ministrul pe Facebook.

Potrivit acesteia, începând din septembrie, bazele de date ale serviciilor consulare vor fi integrate cu cele ale evidenței populației, ceea ce va permite emiterea pe loc a unei părți dintre documente și va elimina necesitatea ca cetățenii să revină după câteva zile pentru finalizarea procedurilor.

Măsuri pentru a combate intermediarii

Ministrul a anunțat și măsuri pentru creșterea transparenței programărilor consulare, în încercarea de a combate fenomenul intermediarilor care rezervau intervale și solicitau ulterior plăți ilegale. Astfel, noile intervale de programare vor fi disponibile întotdeauna în prima zi lucrătoare a fiecărei luni, astfel încât informația să fie accesibilă simultan tuturor solicitanților.

Potrivit Oanei Țoiu, unele consulate au deschis deja câte 1.000 de intervale de programare pentru luna august, în special în zonele cu comunități numeroase de români.

Ministrul a precizat că, în lunile august și septembrie, MAE va extinde oferta de servicii consulare, va dezvolta programul de servicii itinerante și va consolida echipele din rețeaua consulară.

„Oamenii care lucrează în serviciile consulare sunt, uneori, principala interfață între românii plecați și România”, a transmis aceasta.

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