România cere sprijin UE pentru turismul din regiunile de frontieră. Darău: „Solidaritatea trebuie să însemne și investiții”

„Solidaritatea trebuie să însemne și investiții acolo unde costurile contextului geopolitic sunt resimțite cel mai puternic”, a transmis ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău.

Oficialul a anunțat că România, alături de Polonia, Bulgaria, Slovacia, Letonia, Lituania și Estonia, au cerut Comisiei Europene măsuri de sprijin pentru turismul din regiunile aflate la granița estică a Uniunii Europene.

Delta Dunării și litoralul, printre zonele afectate de război

Cele șapte state solicită ca viitoarea Strategie europeană pentru turism durabil să includă măsuri dedicate regiunilor afectate de contextul de securitate. Printre propuneri se numără sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii din turism, acces mai bun la finanțare, investiții în conectivitate și măsuri care să încurajeze revenirea turiștilor și a investitorilor.

Ministrul a explicat că, în ultimii ani, războiul din apropierea granițelor a afectat turismul în regiunile de la estul Uniunii Europene și a creat dificultăți pentru numeroase afaceri locale.

„România știe foarte bine ce înseamnă acest lucru. În Delta Dunării, în Tulcea, în Constanța și în alte comunități din apropierea graniței, oamenii care trăiesc din turism au simțit aceste efecte ale războiului de la graniță”, a transmis Irineu Darău.

Statele cer fonduri în viitorul buget al UE

De asemenea, statele semnatare au solicitat ca situația regiunilor de la granița estică să fie reflectată și în viitorul buget al Uniunii Europene.

„Am transmis și un mesaj comun: dacă Uniunea Europeană recunoaște că regiunile de la granița estică se confruntă cu provocări aparte, atunci acest lucru trebuie să se vadă și în viitorul buget european. Solidaritatea trebuie să însemne și investiții acolo unde costurile contextului geopolitic sunt resimțite cel mai puternic”, a afirmat ministrul.

Irineu Darău a mai spus că proprietarii de pensiuni, restaurante și alte afaceri din turism resimt direct efectele războiului din apropierea graniței, deoarece știrile despre alerte și incidente de securitate îi determină pe unii turiști să aleagă alte destinații.

„Nu putem schimba peste noapte contextul în care trăim, dar putem să ne asigurăm că aceste comunități nu sunt lăsate singure. Asta este, de fapt, miza scrisorii pe care am transmis-o către Comisia Europeană, împreună cu celelalte state care se confruntă cu situații similare”, a transmis ministrul.