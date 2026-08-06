Legea biodiversității a trecut de Parlament. Fosta ordonanță de guvern ajunge pe masa președintelui

79 de senatori din 122 prezenți au votat pentru

PNL și PSD au susținut legea biodiversității în integralitate, iar dintre senatorii USR, cinci s-au abținut. Opoziția a votat împotrivă, iar de la tribuna plenului, liderul senatorilor AUR a criticat Guvernul pentru trimiterea legii în Parlament.

„Am creat o batjocură fără precedent la adresa ordinii constituționale. Atunci când suprapunem Guvernul și Parlamentul pe funcțiuni care sunt în mod clar delimitate. Dacă astăzi sunteți la putere, s-ar putea ca mâine să fiți în opoziție și vă veți lovi de aceleași chestii. Vreți să avem un Parlament batjocorit? Un Guvern batjocorit?”, a spus reprezentantul AUR, Petrișor Peiu.

Traseul legii biodiversității

Parcursul legii a fost unul controversat în Parlament, după ce Guvernul a pasat-o legislativului, la presiunile PSD. Fosta strategie pentru conservarea biodiversității a suferit mai multe modificări în comisia de mediu, iar amendamentele social-democraților i-au nemulțumit pe parlamentarii USR, care au spus că legea în forma actuală nu va fi agreată de Comisia Europeană.

Diana Buzoianu, ministrul interimar al Mediului a criticat și ea modificările aduse de PSD. Într-o postare pe Facebook, ea spunea că România riscă acum să piardă miliarde de euro, dacă oficialii de la Bruxelles nu vor mai fi mulțumiți de strategie.

„PSD tocmai a depus amendament la strategia privind biodiversitatea să se suspende aplicarea tuturor planurilor de management pentru siturile natura 2000.”

Legea ce privește biodiversitatea corespunde unui jalon din PNRR ce valorează aproape un miliard de euro și cu acest vot din Senat și-a încheiat traseul prin Parlament.