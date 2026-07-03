Prima pagină » Știri externe » Dezvăluire. Rușii folosesc drone complet autonome, invizibile pentru detectoare și interferențele electromagnetice

Dezvăluire. Rușii folosesc drone complet autonome, invizibile pentru detectoare și interferențele electromagnetice

Rușii folosesc drone complet autonome, invizibile pentru detectoare și pentru interferențele electromagnetice. Dezvăluirea a fost făcută de ucraineni. Aparatul de zbor este aproape imposibil de descoperit și de doborât.
Dezvăluire. Rușii folosesc drone complet autonome, invizibile pentru detectoare și interferențele electromagnetice
Sursa foto: Hepta Imagine cu caracter ilustrativ
Petru Mazilu
03 iul. 2026, 15:32, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Rușii folosesc drone de atac complet autonome, fără legătură radio și invizibile pentru interferențele electromagnetice, potrivit Ukrainska Pravda.

Rușii au implementat o variantă complet autonomă a dronei de atac Molniya fără nicio legătură de control radio, a explicat un consilier al Ministerului Apărării din Ucraina.

Ucrainenii au recuperat o dronă autonomă. Aparatul avea doar o cameră și un computer de zbor cu IA încorporat, identificat ca placa FlyCore FC-202. Drona nu avea antenă de control, legătură video și emisii radio de niciun fel.

Cum funcționează drona autonomă a rușilor

După lansare, drona navighează în mod autonom folosind puncte de control preprogramate, apoi utilizează rețeaua încorporată pentru a căuta, identifica și ataca ținta fără implicarea unui operator.

Acest lucru face ca drona să devină practic invizibilă pentru majoritatea detectoarelor din Ucraina care detectează semnalele de control. De asemenea, drona rușilor este complet imună la interferențele electromagnetice pentru că nu există nicio legătură radio care să poată fi blocată.

Se pare că varianta autonomă a dronei a fost utilizată pe scară largă în regiunea Zaporojia, unde evită sistemele pe care Ucraina le utilizează pentru a contracara atacurile aeriene.

Recomandarea video

BREAKING | Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri, după cele specializate în partide politice
G4Media
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
GSP.ro
Inundația de la Piața Victoriei 2 amintește de un incident grav, de care mulți călători nu știu. Cum a fost inundată Piața Unirii într-o primăvară, iar apa depășea peronul cu 1,5 metri. „Ceaușescu era negru de supărare”
Gandul
Cel mai ieftin oraș din România. O garsonieră costă 7.500€ acum, în luna iulie 2026
Cancan
Mayra, fiica lui Ilie Dumitrescu, poze fără inhibiții la 20 de ani! Apariția cu care a întors toate privirile
Prosport
Fosta vilă de protocol a familiei Ceaușescu din Delta Dunării, construită de primul șef de informații în perioada interbelică, rămâne nefolosită. Proprietar: „Va intra într-un program de reparații capitale”
Libertatea
Zodia care se îngrașă în iulie 2026. Experții în astrologie avertizează: „În această lună, te-ai putea confrunta cu unele probleme de sănătate”
CSID
Oltcit, relansat la Craiova sub umbrela Ford? Cum ar putea arăta și ce dotări ar avea, în 2026, noua mașină românească
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da