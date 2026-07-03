Dezvăluire. Rușii folosesc drone complet autonome, invizibile pentru detectoare și interferențele electromagnetice

Rușii folosesc drone de atac complet autonome, fără legătură radio și invizibile pentru interferențele electromagnetice, potrivit Ukrainska Pravda.

Rușii au implementat o variantă complet autonomă a dronei de atac Molniya fără nicio legătură de control radio, a explicat un consilier al Ministerului Apărării din Ucraina.

Ucrainenii au recuperat o dronă autonomă. Aparatul avea doar o cameră și un computer de zbor cu IA încorporat, identificat ca placa FlyCore FC-202. Drona nu avea antenă de control, legătură video și emisii radio de niciun fel.

Cum funcționează drona autonomă a rușilor

După lansare, drona navighează în mod autonom folosind puncte de control preprogramate, apoi utilizează rețeaua încorporată pentru a căuta, identifica și ataca ținta fără implicarea unui operator.

Acest lucru face ca drona să devină practic invizibilă pentru majoritatea detectoarelor din Ucraina care detectează semnalele de control. De asemenea, drona rușilor este complet imună la interferențele electromagnetice pentru că nu există nicio legătură radio care să poată fi blocată.

Se pare că varianta autonomă a dronei a fost utilizată pe scară largă în regiunea Zaporojia, unde evită sistemele pe care Ucraina le utilizează pentru a contracara atacurile aeriene.