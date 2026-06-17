Premieră istorică: drone ucrainene dotate cu inteligența artificială au decis singure să elimine militari ruși

Drone ucrainene dotate cu IA au decis în mod autonom să elimine militari ruși.

Potrivit Nexta este pentru prima dată în istorie când un program dezvoltat de oameni ia astfel de decizie. Programul cu IA a fost dezvoltat de ucraineni.

Drone în misiune, fără operator uman

Dronele autonome au atacat și eliminat pentru prima oară militari din armata rusă fără intervenția unui operator uman.

În timpul operațiunii, au fost folosite 10 drone „Terminator”, prevăzute cu un sistem de inteligență artificială.

Conform dezvoltatorilor, dispozitivele au detectat în mod autonom țintele, le-au identificat și au decis să le atace fără nicio supraveghere umană.

Operațiunea miitară a avut loc în cadrul testelelor care au vizat noile tehnologii de luptă.