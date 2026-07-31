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Claudiu Manda atacă liderii PNL pe tema deciziilor CAB: Legalitatea contează doar dacă nu încurcă puterea

Secretarul general al Partidului Social Democrat Claudiu Manda a atacti lideri ai PNL în urma reacțiilor acestora privind suspendarea în instanță a unor hotărâri emise de Guvernul interimar. Social-democratul acuză Executivul de „incompetență administrativă și aroganță”, susținând că PNL încearcă să intimideze justiția.
Claudiu Manda atacă liderii PNL pe tema deciziilor CAB: Legalitatea contează doar dacă nu încurcă puterea
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
31 iul. 2026, 14:13, Politic
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Pentru PNL, legalitatea contează doar dacă nu încurcă puterea. Potrivit celor care ne dau lecții despre statul de drept, Guvernul ar trebui să primească un cec în alb doar pentru că invocă „intenții bune”. Actele administrative nu ar mai trebui să respecte legea, iar toată lumea ar trebui să închidă ochii pentru că „România pierde”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Claudiu Manda. 

Liderul social-democrat susține că actele normative aferente unor jaloane și fonduri PNRR nu sunt blocate de instanțe, ci de modul defectuos în care este condusă țara. Acesta a aczat pe liderii PNL de intimidarea sistemului judiciar. 

„România nu pierde pentru că există instanțe care aplică legea. România pierde atunci când un Guvern care și-a pierdut legitimitatea alege să emită acte cu încălcarea legii, iar apoi le cere tuturor să închidă ochii în numele unui presupus interes național. Domnule Bolojan, domnule Motreanu, ce le transmiteți astăzi românilor? Că, atunci când instanțele constată probleme de legalitate, soluția este să le intimidăm? Să le discredităm? Să sugerăm că nu ar mai trebui să își facă treaba?”, continuă secretarul general. 

Acuzații de dublu standard în cazul lui Dominic Fritz

Manda a acuzat totodată PNL și USR de dublu standard, susținând că aceiași lideri care critică instanțele pentru suspendarea unor hotărâri de guvern încearcă, în același timp, să găsească soluții legislative pentru „salvarea” lui Dominic Fritz, care a fost găsit vinovat de conflict de interese. 

Liderul social-democrat mai afirmă că adevăratele cauze ale pierderii investițiilor și fondurilor europene sunt: „Incompetența administrativă, aroganța și convingerea că puterea este deasupra legii”. 

Reacția acestuia vine după ce liderii liberali, Dan Motreanu și Robert Sighiartău au acuzat PSD că folosește instanțele pentru a bloca activitatea Executivului, avertizând că deciziile Curții de Apel București afectează mai multe categorii sociale. 

Curtea de Apel București a dispus joi suspendarea executării a șase hotărâri adoptate de Guvernul condus de Ilie Bolojan, ca urmare a contestațiilor formulate de PSD. Social-democrații susțin că un guvern demis prin moțiune de cenzură nu mai poate adopta hotărâri cu efecte pe termen lung și au contestat în instanță 12 hotărâri ale Guvernului Bolojan. 

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