„Legea salarizării este una nocivă. Nu vom vota, pot să fie și 2 miliarde din PNRR”, anunță liderul AUR, George Simion, la Mediafax

„Legea salarizării este una nocivă. Nu vom gira, nu vom vota. Poate să fie și 2.000 de milioane, adică 2 miliarde, nu 700 de milioane de euro pe care îi pierdem din PNRR, decât să votezi așa ceva. Și am vorbit cu confederațiile sindicale: efectul nociv calculat de ei ajunge undeva la 8 miliarde de euro. Mai rău facem dacă trece în forma actuală.

(…) Au zis multe, eu mi-am asumat multe voturi. Inclusiv pentru că n-a trecut amendamentul legat de drone trebuie să fie exclusiv în comanda românească. (…) Au spus, vor mai spune, același lucru l-a făcut și Georgia Meloni și nimeni n-a putut să o acuze de altceva.

Noi rămânem demni. Vor spune, probabil vor folosi această retorică, dar vă zic ceva, legea dronelor a trecut. Și cu toate că au trecut această lege, n-au fost în stare să doboare dronele, pentru că sunt incapabili, incompetenți”, susține președintele AUR.