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Liderul AUR îl provoacă pe președintele Nicușor Dan: „Ți-a sponsorizat Sacha Dragic campania?”

Președintele AUR, George Simion, a lansat în emisiunea OFF The Record, pe Mediafax, o provocare la adresa președintelui Nicușor Dan, întrebându-l public dacă Sacha Dragic i-a sponsorizat campania prezidențială din 2025.
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Sorina Matei
03 iul. 2026, 13:10, Politic
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George Simion, președinte AUR: „De ce Nicușor Dan se asociază cu jocurile de noroc și cel mai mare jucător de pe piața de pariuri? I-a sponsorizat campania?”

George Simion, în emisiunea OFF The Record, pe Mediafax. Foto: Mihai Pop, Mediafax

„Foarte interesant aici, însă. Fac un alt apel public, nu cred că până duminică, sunt destul de sceptic o să fac o nominalizare și a căutat să se întâlnească cu Sacha Dragic.

De ce girează distrugerea vieții și distrugerea a sute de mii de români din țara asta și se asociază cu jocurile de noroc și cel mai mare jucător de pe piața de pariuri? Să spună domnul Nicușor Dan.

A sponsorizat Sacha Dragic campania lui Nicușor Dan?  Măcar asta să ne spună dacă pe ceilalți 375 de donatori nu vrea să ne spună”, s-a întrebat Simion.

Relație complicată

Nicușor Dan și Sacha Dragic s-au întâlnit săptămânile trecute la o cină privată organizată la Cluj-Napoca, eveniment care a atras atenția publică.

Președintele Nicușor Dan a făcut o escală specială pentru a discuta cu lideri din tech și afaceri.

Sacha Dragic este fondatorul celei mai mari companii de jocuri de noroc din România și un investitor major în sectorul imobiliar.

Nicușor Dan a avut în trecut, pe vremea când era primar, dispute juridice și administrative intense cu dezvoltatorii imobiliari inclusiv litigii legate de autorizații. O întâlnire cu un acționar important din acest sector a ridicat semne de întrebare în spațiul public.

Ulterior, președintele Dan și-a publicat pe 30 iunie 2026 declarația de avere de 33 de pagini, în care 387 de donatori ai campaniei sale prezidențiale apar ecranați, pe motiv de confidențialitate.

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