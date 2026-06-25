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Alin Tișe, pentru Mediafax: „Da. M-am văzut cu Președintele”. Întâlnirea surpriză a lui Nicușor Dan cu un principal contestatar al lui Ilie Bolojan 

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit la Cluj cu unul dintre cei mai vocali critici ai președintelui PNL.
Alin Tișe, pentru Mediafax:
Sorina Matei
25 iun. 2026, 13:24, Politic
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 Da. M-am văzut cu președintele . Nu vreau să comentez mai mult, a declarat Alin Tișe, președintele CJ Cluj, pentru Mediafax.

Înainte de Summitul de la Gdansk ( Polonia), președintele Nicușor Dan a făcut aseară o scurtă oprire la Cluj, unde a susținut oficial că a avut o discuție „consistentă” cu organizatorii Techsylvania, cel mai important eveniment de tehnologie și business din Europa Centrală și de Est, despre inovație, antreprenoriat și oportunitățile pe care le are România în economia viitorului.

Întâlnirea Președintelui României cu Alin Tișe este cu atât mai interesantă cu cât liberalul este dintre vocile cele mai puternice împotriva lui Ilie Bolojan.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a lansat în anul 2026 mai multe critici dure la adresa lui Ilie Bolojan, contestând atât măsurile acestuia în calitate de premier, cât și modul în care gestionează Partidul Național Liberal (PNL):

  • „România – Republica Tăierilor”: Într-un text ironic publicat în februarie 2026, Tișe a catalogat executivul lui Bolojan drept o guvernare bazată exclusiv pe reduceri bugetare
  • „Tăierea sincron”: Alin Tișe a afirmat că la București s-a instalat o „nouă disciplină olimpică” axată doar pe austeritate și eliminarea finanțărilor.
  • Boicotarea întâlnirilor oficiale: Președintele CJ Cluj a refuzat să participe la întâlnirile oficiale ale șefilor de CJ cu Ilie Bolojan, acuzând lipsa de sprijin financiar real pentru regiuni.
  • „Bolojan nu e niciun salvator”: Tișe a respins vehement ideea că Ilie Bolojan este o figură providențială pentru criză, afirmând clar: „Bolojan nu este niciun salvator și nu este șeful nostru”
  • Conducerea prin frică: Alin Tișe a avertizat că PNL nu poate funcționa sub dictat, subliniind că partidul nu trebuie condus prin frică sau prin impunerea unei autorități absolute.
  • Alin Tișe: PNL este dator să participe la instalarea unui guvern. Nu poate sabota realizarea și crearea unui guvern al acestei țări
  • Alin Tișe scrie pamflete despre „democrația inversă” din PNL: „pleacă votanții și rămân numiții”
  • Atac direct la Congres: Alin Tișe a criticat dur modul de organizare a Congresului din iunie 2026, organizat de Ilie Bolojan. El și-a exprimat nemulțumirea printr-o postare intitulată „Spiritul Nebuniei”, unde a acuzat lipsa de asumare rapidă în instalarea unui guvern și a sugerat posibila sa plecare din partid.

Zilele trecute, în marja Consiliului European și în plină criză politică, Nicușor Dan s-a întâlnit la Bruxelles, și cu alți contestatari ai lui Ilie Bolojan: europarlamentarii Rareș Bogdan, Victor Negrescu. La întâlnirea politică a participat și directorul SPP, Lucian Pahonțu.

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