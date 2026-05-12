Alin Tișe scrie pamflete despre „democrația inversă” din PNL: „pleacă votanții și rămân numiții”

Democrația inversă a devenit noua platformă reformatoare a PNL. PNL poate aduce în România o altă reformă reală. Un nou model politic românesc: democrația inversă. Odată cu intrarea în opoziție a PNL și renunțarea la funcțiile publice:

Pleacă din funcții cei votați din PNL și

Rămân cei numiți de PNL.

Partidul a votat că intră în opoziție, dar mirosul puterii îi face ca niciunul să nu fi intrat în opoziție. Sigur, în interes național… Tot partidul va decide, cine ignoră rezultatul votului din ședința. Deci, nu pleacă toți … PNL, de fapt, nu intră în opoziție. PNL face opoziție puterii din interiorul puterii”, scrie Tișe.

El spune că în PNL conceptele sunt atât de avansate încât nici fizica nucleară nu le poate explica: „Un concept atât de avansat încât nici fizica nucleară nu-l poate explica. Iar dacă mâine îi întrebi de ce nu pleacă din funcții cei numiți de la PNL, răspunsul va fi simplu: „Pentru stabilitate, responsabilitate și interes național“.

Desigur, copleșitor. Cum pot apăra interesul național, în majoritatea lor fiind de fapt, împotriva deciziei partidului!? Realitatea îmi va demonstra dacă am sau nu dreptate. De aceea noul model politic reformator, unic, propus de PNL în opoziție este democrația inversă:

Pleacă votații și rămân numiții din PNL !

PS1: Vedeți cu câtă disperare și patos cerea PNL altora să plece din toate funcțiile odată cu plecarea din guvern: ”să plecați din toate funcțiile, din toate funcțiile, da așa, din toate funcțiile, plecați, plecați…” PNL-iștii au uitat!? PS2: Prezentul pamflet nu este atac la nimeni, că nu mă interesează, nefiind interesat de subiect; este gândirea minții mele și părerea mea – ca un delict liberal.