Lovitură pentru gazde la Wimbledon: După Emma Răducanu se retrage și Jack Draper, fost jucător în top 4 mondial

Jack Draper (24 ani), care anul trecut a ocupat locul al patrulea în clasamentul mondial, urma să îl întâlnească marți pe americanul Taylor Fritz, cap de serie numărul cinci, în primul tur al competiției londoneze. Meciul reprezenta unul dintre marile dueluri așteptate din primul tur al turneului de la Wimbledon.

Britanicul, în prezent pe locul 131 ATP, a precizat că accidentarea la braț, care l-a ținut departe de circuit timp de șapte luni, între august și februarie, a recidivat.

„Sunt devastat să anunț că a trebuit să mă retrag din meciul din primul tur din cauza reapariției accidentării la braț”, a scris Draper.

„Au fost multe momente dureroase în ultimele 12 luni, dar acesta este cu siguranță cel mai greu, pentru că nu există o onoare mai mare pentru un jucător britanic decât să joace la Wimbledon. Voi continua să lupt. Vă mulțumesc pentru susținere”, a adăugat el.

Retragerea lui Draper reprezintă o nouă lovitură pentru tenisul britanic, după ce și Emma Răducanu a anunțat că nu va participa la turneu din cauza unei fracturi.

Draper revenise recent în circuit după o altă accidentare, la genunchi, suferită în aprilie, la turneul de la Barcelona. El a participat săptămâna trecută la turneul de la Eastbourne, unde a ajuns până în semifinale, fiind învins de francezul Ugo Humbert.

Înaintea debutului la Wimbledon, Draper declarase că se simte din ce în ce mai bine din punct de vedere fizic, după un proces lung de recuperare, și că se consideră capabil să concureze din nou la cel mai înalt nivel.

Locul său pe tabloul principal a fost luat de sârbul Dusan Jajovic.