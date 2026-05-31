Hotelul emblematic din Istanbul care a găzduit spioni, regi și pe Greta Garbo

Dacă ai visa să organizezi una dintre cele mai zguduitoare petreceri de Anul Nou din istorie, una capabilă să rupă șase secole de timp și să unească cronologia unei întregi țări la miezul nopții, ai alege o sală de bal ca aceasta, scrie BBC.

Când șampania a fost desfăcută în această încăpere, pe 31 decembrie 1925, Turcia a abolit oficial calendarul Rumi, care indica anul 1341, și s-a trezit instantaneu în anul 1926, conform calendarului gregorian occidental. A fost un salt cronologic literal de 585 de ani, realizat peste noapte.

Pentru a duce la capăt o asemenea performanță, ai nevoie de un loc pe măsură. Grand Pera Ballroom din Pera Palace Hotel este exact ce trebuie: un șir strălucitor de candelabre din cristal suspendate de medalioane aurite în stil Belle Époque, cornișe decorate, ornamente florale, lemn ivory și draperii din podea până în tavan, dintr-un material suficient de bogat încât să poată deveni o duzină de rochii de bal.

Un hotel construit pentru luxul începutului de secol

Construit în 1892 pentru a găzdui pasagerii care ajungeau la Istanbul cu trenul Orient Express, hotelul era un simbol al luxului inovator. A fost primul loc din Istanbul care a oferit electricitate și apă caldă în afara palatelor otomane și a găzduit al doilea lift electric din Europa, primul fiind în Turnul Eiffel. Până în momentul în care a organizat prima petrecere de Anul Nou în stil occidental din Turcia, menită să marcheze acel salt uriaș în timp, hotelul devenise, într-un oraș descris drept punctul de întâlnire dintre est și vest, un nod global într-un nod global.

Clădirea neoclasică cu șase etaje, situată pe un deal în animatul cartier Beyoğlu, cu vedere spre Cornul de Aur, și-a schimbat de-a lungul anilor tipul de oaspeți, însă designul original realizat de arhitectul Alexander Vallaury a fost bine păstrat prin renovările din 2010 și 2014.

Pe străzile înguste din Beyoğlu, mașinile și taxiurile galbene se înghesuie, petrecăreții se revarsă pe treptele în pantă din barurile pline, iar tramvaiele roșii de epocă trec zi și noapte printre pietoni pe bulevardul İstiklal din apropiere.

Dincolo de portarii în uniformă și de ușa rotativă a hotelului Pera Palace se află însă o capsulă a timpului Art Nouveau, cu accente otomane. Pereții și coloanele din marmură impresionează prin măreție, dar mobilierul din catifea roșie și lumina caldă a candelabrelor creează o atmosferă primitoare. Oaspeții, în mare parte americani și europeni mai în vârstă, se plimbă între patiserie, lounge și Orient Bar.

Greta Garbo și Jackie O

Istoria hotelului este strâns legată de nașterea statului turc modern sub conducerea lui Mustafa Kemal, cunoscut drept Atatürk, „Părintele turcilor”. De-a lungul timpului, hotelul a găzduit și numeroase figuri iconice din cinema, literatură și politică.

„Acesta este liftul pe care l-a folosit părintele nostru fondator Mustafa Kemal, l-a folosit Agatha Christie, l-a folosit Alfred Hitchcock”, spune Ezgi Pek, coordonator de marketing al hotelului, în timp ce liftul spațios din lemn închis urcă lent prin cele șase etaje ale clădirii. În spate există o banchetă din catifea roșie, pentru ca oaspeții de odinioară să nu fie nevoiți să stea nici măcar un minut în picioare.

Lista oaspeților celebri este lungă. Există camere dedicate Gretei Garbo și lui Jacqueline Kennedy Onassis, dar și suite în onoarea dansatoarei-spion Mata Hari și a scriitorilor Ernest Hemingway și Pierre Loti. Suita Hitchcock are draperii și lenjerii argintii, iar Camera 411 a Agathei Christie găzduiește o replică a mașinii sale de scris. Se spune că scriitoarea britanică ar fi scris aici romanul din 1934 „Crimă în Orient Express”, însă hotelul fusese deja scena unor evenimente dramatice reale.

Un martor al istoriei

Prima jumătate a secolului XX a fost o perioadă de tulburări fără precedent în Europa și Asia. În aproximativ 40 de ani de la deschiderea oficială din 1895, hotelul a asistat la domnia a trei sultani otomani, la prăbușirea Imperiului Otoman și la nașterea Republicii Turcia.

După înfrângerea Imperiului Otoman în Primul Război Mondial, forțele aliate au folosit hotelul drept cartier general neoficial în timpul ocupației Istanbulului între 1918 și 1923. În același timp, hotelul era plin de emigranți ruși care fugeau de Revoluția din 1917 și își vindeau bunurile de familie pentru a supraviețui. Atatürk, pe atunci comandant militar otoman, era un vizitator frecvent al Pera Palace.

„În jurul anilor 1870 au avut loc două incendii mari în zonă, pentru că toate casele erau din lemn”, spune Pek. Distrugerea clădirilor otomane mai vechi a deschis calea pentru bulevarde noi și pentru renașterea cartierului, inclusiv construcția Pera Palace.

Pera, cum era numită zona, vine din greacă și înseamnă „dincolo”. Centrul Imperiului Otoman musulman se afla peste apele Cornului de Aur, în timp ce Pera, locuit de comunități diverse, era supranumit „Mica Europă”. Stilul de viață occidental i-a adus reputația de loc al petrecerilor și libertății, iar al treilea element definitoriu al epocii era politica.

Momentul care a schimbat timpul

Înainte ca șampania să fie desfăcută la miezul nopții în Grand Pera Ballroom, niciodată toți turcii nu „marcaseră exact aceeași oră, lună și an”. În timp ce guvernul republican folosea încă anul din calendarul Rumi, diferite comunități foloseau propriile sisteme. Creștinii ortodocși greci utilizau calendarul iulian, cu 13 zile în urmă față de cel gregorian, evreii urmau calendarul lunar, iar musulmanii practicanți își organizau zilele după răsărit, apus și chemările la rugăciune.

Pera Palace se definește ca un hotel-muzeu și este recunoscut în Turcia drept monument istoric. Coridoarele sale sunt pline de exponate din trecut, inclusiv o lectică folosită cândva pentru a transporta oaspeții direct de la trenul Orient Express la hotel.

Epoca trenurilor și standardizarea timpului

Orient Express, lansat în 1883, a fost un pionier al călătoriilor feroviare internaționale, legând Parisul de Istanbul în mai puțin de 76 de ore. Apariția trenurilor în secolul XIX a dus la standardizarea timpului la nivel global, pentru a elimina haosul creat de orele locale diferite. Deși astăzi fusurile orare par ceva stabil, ele sunt o invenție relativ recentă. Primul sistem standardizat, „ora feroviară”, a fost introdus în Anglia în noiembrie 1840.

Un hotel cu vedere la trecut și prezent

Cele mai căutate camere din Pera Palace sunt cele cu balcoane franțuzești orientate spre Cornul de Aur. „Am avut un apus extraordinar aseară, când am ajuns”, spune Barbara Pool la micul dejun în restaurantul Agatha. Ea se află în Istanbul în vacanță, după ce a condus propriul hotel cu istorie aparte, Casa De La Noche, un fost bordel din San Miguel de Allende, Mexic. Prietenul ei, Mike Pope, a ales Pera Palace pentru că este un loc istoric și pentru că mai vizitase muzeul dedicat lui Atatürk din camera 101.

Kubelli Lounge este bijuteria hotelului, cu tavane în cupolă, pereți de marmură și mobilier antic. Aici se servește celebrul Afternoon Tea, un bufet bogat de deserturi și gustări sărate care, la 80 de dolari de persoană, este considerat o ofertă bună pentru trei ore de răsfăț. Pentru cazare, serviciile nu sunt întotdeauna la nivelul așteptat de la un hotel de cinci stele, acest simbol al eleganței mai având uneori mici imperfecțiuni. Cu camere începând de la 250 de dolari, este totuși mai accesibil decât multe hoteluri noi de lux din Istanbul și oferă mult mai mult caracter.