Orient Express revine cu o rută spectaculoasă Roma–Istanbul. Cât costă experiența de lux de cinci zile care trece și prin România

Noua experiență, numită „La Dolce Vita Orient Express”, va fi lansată oficial pe 22 octombrie 2026 și promite cinci zile și patru nopți de gastronomie Michelin, muzică live, cabine inspirate de Italia anilor ’60 și peisaje spectaculoase traversând Europa. Prețul pornește însă de la 20.000 de euro de persoană. Potrivit Euronews, experiența începe în lounge-ul special Orient Express din gara Roma Ostiense, proiectat de arhitectul Hugo Toro, unde pasagerii sunt întâmpinați cu șampanie, aperitive italiene și muzică live.

Cabine inspirate de glamourul italian din anii ’60

Trenul a fost conceput ca o reinterpretare modernă a luxului clasic european. Cabinele și suitele au fost create de studioul milanez Dimorestudio și sunt inspirate de stilul italian al anilor ’60. Pasagerii pot alege între cabine deluxe de aproximativ 7 metri pătrați sau suite mai spațioase. La bord, meniurile sunt semnate de chef-ul italian Heinz Beck, deținător a trei stele Michelin.

Prima oprire majoră este Veneția, unde călătorii pot explora orașul pe cont propriu sau pot participa la experiențe organizate, inclusiv tururi pe lagună sau trasee inspirate de aventurile lui Casanova. Trenul continuă apoi spre Budapesta, supranumită „Perla Dunării”, înainte de a traversa Munții Carpați. România apare și ea pe traseul exclusivist, cu opriri în Brașov și Sinaia, prezentate de organizatori drept unele dintre cele mai pitorești destinații medievale și montane din Europa de Est.

Destinația finală: Istanbul

După ultima noapte petrecută în tren, pasagerii ajung în Istanbul, orașul-simbol dintre Europa și Asia. Acolo, turiștii pot explora bazarurile, moscheile și străzile istorice ale orașului sau își pot continua călătoria spre Orientul Mijlociu și Asia. Noua rută readuce în actualitate mitologia Orient Express, trenul care timp de peste un secol a simbolizat luxul, aventura și legătura dintre Europa și Orient. Diferența este că, în 2026, experiența vine cu un preț accesibil doar unei elite: biletele pornesc de la 20.000 de euro de persoană și pot urca semnificativ în funcție de tipul suitei și serviciile alese.