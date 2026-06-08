Exim Banca Românească va contesta amenda primită în cazul ROBOR: „Am respectat pe deplin normele BNR”

Reprezentanții băncii au respins concluziile investigației și au anunțat că vor folosi „toate căile legale disponibile” pentru a demonstra că au fost respectate legislația și reglementările în vigoare. Controlată de statul român, Exim Banca Românească este una dintre instituțiile financiare prin care sunt susținute exporturile, companiile românești și proiectele de interes public.

Banca: Consiliul Concurenței a interpretat greșit piața

Banca susține că și-a desfășurat activitatea „în totală conformitate cu cadrul legal și de reglementare aplicabil instituțiilor de credit din România și din Uniunea Europeană”, sub supravegherea Băncii Naționale a României.

De asemenea, instituția de credit susține că autoritatea de concurență nu a înțeles corect modul de funcționare al pieței monetare și rolul BNR în supravegherea acesteia.

„Exim Banca Românească consideră că anumite concluzii intuite din minuta deliberării par să se bazeze pe o înțelegere neancorată în realitate a mecanismelor specifice pieței monetare și astfel nu reflectă rolul cadrului reglementat și al supravegherii exercitate de banca centrală”, spun oficialii băncii.

Argumentele băncii

Potrivit acestora, pe parcursul investigației, banca a furnizat Consiliului Concurenței „un volum consistent de date, analize și explicații tehnice” care, în opinia instituției, arată că activitatea sa s-a desfășurat cu respectarea legislației și a reglementărilor aplicabile.

Încă o bancă merge în instanță

Exim Banca Românească nu este singura instituție care contestă concluziile investigației. Banca Transilvania, BRD, UniCredit Bank, BCR, CEC Bank și Raiffeisen Bank au anunțat la rândul lor că vor ataca în instanță decizia Consiliului Concurenței.

Instituția de credit controlată de statul român a fost sancționată cu 96,49 milioane de lei. Banca a anunțat că va contesta decizia după comunicarea motivării de către Consiliul Concurenței.

„Exim Banca Românească va contesta decizia în instanță și va utiliza toate căile legale disponibile pentru a demonstra corectitudinea conduitei sale, cu convingerea că instanțele vor confirma legalitatea și responsabilitatea acțiunilor sale”, au transmis reprezentanții băncii.

Zece bănci, amendate cu 710 milioane de euro

Consiliul Concurenței a anunțat duminică amenzi totale de aproximativ 710 milioane de euro pentru zece bănci, la finalul unei investigații care a durat mai mulți ani. Autoritatea susține că băncile au încălcat regulile concurenței în procedura de stabilire a indicelui ROBOR, influențând modul în care era calculat acesta.