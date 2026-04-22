Un fintech românesc, extindere strategică în retail. Aplicația de cashback cu peste 6.000 de utilizatori a ajuns să integreze 17 branduri majore

Fintech-ul românesc Pigli, specializat în soluții de cashback și loializare pentru retailul offline și online, anunță un parteneriat strategic cu Vouchers Depot, principalul furnizor de carduri cadou digitale și multibrand din România. Colaborarea marchează o etapă semnificativă în dezvoltarea ecosistemului Pigli, prin adăugarea a 17 noi parteneri comerciali de renume, consolidând astfel poziția platformei la nivel național, au anunțat reprezentanții companiei.

Prin această integrare, utilizatorii aplicației Pigli beneficiază de acces direct la un portofoliu diversificat de comercianți lideri în segmentele lor de activitate, printre care se numără: IKEA, Sephora, H&M, Mobexpert, Cărturești și alții. Extinderea portofoliului vine odată cu o creștere a cererii pentru soluții de eficientizare a cheltuielilor zilnice și de optimizare a lichidității personale.

Acestea completează portofoliul Pigli, care include deja lideri de piață precum Kaufland, eMAG și Fashion Days.

„Un pilon central în strategia noastră de scalare”

„Parteneriatul cu Vouchers Depot reprezintă un pilon central în strategia noastră de scalare pentru anul 2026. Integrarea celor 17 noi branduri internaționale și locale transformă Pigli dintr-o soluție nișată într-un instrument complex de gestionare a consumului în retailul offline. Ne concentrăm pe oferirea unei experiențe de utilizare fluide și pe creșterea puterii de cumpărare a utilizatorilor noștri, într-un context economic marcat de presiuni inflaționiste constante. De altfel, întregul nostru concept de business are la bază principiul cheltuielilor responsabile”, declară Adrian Paraschivescu, Co-fondator Pigli.

Potrivit oficialilor, prin sistemul de cashback implementat, utilizatorii primesc instant o cotă-parte din valoarea voucherelor achiziționate înapoi în portofelul digital din aplicație. Creditele acumulate pot fi reinvestite în achiziții viitoare, creând astfel un cerc virtuos de consum sustenabil și educație financiară aplicată.

Integrarea tehnologică între cele două platforme este realizată printr-o conexiune de tip API securizat, care asigură un flux tranzacțional complet automatizat și securizat. Această soluție permite emiterea și livrarea instantanee a voucherelor în format digital, eliminând procesele manuale și timpul de așteptare, oferind în același timp o trasabilitate totală a tranzacțiilor pentru utilizatori și parteneri.

Extinderea vine după un an cu o tracțiune solidă în piață, 2025 – primul an complet de activitate – fiind încheiat cu un volum total al vânzărilor de peste 400.000 de euro și o bază de 6.000 de utilizatori.

Pentru 2026, Pigli își propune dezvoltarea ecosistemului de parteneri, în special în sectoare precum HoReCa, Food și Fashion, creșterea bazei de utilizatori până la 50.000 de utilizatori și dublarea vânzărilor până la finalul anului.