Cel mai mare dezvoltator de malluri din România și-a schimbat întreaga echipă de conducere, inclusiv CEO-ul

Anca Nacu a fost numită Chief Investment Officer, în timp ce Justyna Bartosz ocupă funcția de Group Leasing Director. Ambele promovări sunt rezultatul carierei dezvoltate în cadrul NEPI Rockcastle, reflectând experiența și rezultatele obținute de-a lungul anilor. Marius Barbu, anterior Group Asset Director, a devenit COO și membru al Consiliului de Administrație, rolurile sale fiind anunțate la sfârșitul anului trecut.

„Sunt foarte mândru că talentul și experiența din cadrul managementului NEPI Rockcastle ne-a permis să promovăm intern toate pozițiile de senior leadership din noua mea echipă de conducere. Compania a ajuns în punctul de astăzi datorită oamenilor săi motivați, viziunii clare și execuției disciplinate”, a declarat Marek Noetzel, CEO.

Anca Nacu are peste 20 de ani de experiență în finanțe și M&A și s-a alăturat NEPI în 2013, înainte de fuziunea cu Rockcastle. În mandatul său, a gestionat tranzacții de peste 3 miliarde de euro, contribuind la creșterea companiei și consolidarea portofoliului de retail „prime” în piețele CEE.

Justyna Bartosz are, de asemenea, peste 20 de ani de experiență în sectorul de retail real estate din Europa Centrală și de Est și a ocupat anterior poziția de Group Head of Leasing. Ea a contribuit la atragerea retailerilor internaționali și la dezvoltarea strategiei de leasing a companiei.

În prezent, Comitetul Executiv îi include pe Marek Noetzel (CEO), Eliza Predoiu (CFO), Marius Barbu (COO), Anca Nacu (CIO), Justyna Bartosz (Group Leasing Director), Robert Ioniță (Group Legal Counsel), Andrei Radu (Group Development Director) și Ramona Simulescu (Group HR Director).

Portofoliul NEPI Rockcastle valorează 8,2 miliarde de euro și include 60 de proprietăți în opt țări din Europa Centrală și de Est, cu prezență semnificativă în România și Polonia. NEPI Rockcastle este considerat cel mai mare proprietar, dezvoltator și operator de centre comerciale din România și unul dintre cei mai mari din Europa Centrală și de Est.

Compania deține și administrează zeci de mall-uri în România, printre care Mega Mall, Promenada Mall, Shopping City Sibiu sau City Park Mall Constanța.

De asemenea, compania este listată la bursă și este al treilea cel mai mare proprietar de centre comerciale listat în Europa, după valoarea portofoliului.

Compania a continuat investițiile strategice în 2024, achiziționând centre comerciale importante în Polonia, precum Magnolia Park și Silesia City Center, pentru aproximativ 760 milioane de euro.