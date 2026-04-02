Trafic perturbat la metrou după ce unei persoane i s-a făcut rău

Metrorex anunță că în jurul orei 15.30 în trenul de metrou aflat în staţia Piața Unirii 1, pe linia 2, pe sensul de mers către Eroilor 1, unei persoane i s-a făcut rău, motiv pentru care a fost solicitat ajutorul SMURD.

Trenul este staţionat la peron până la încheierea procedurilor. Pasagerii din trenul oprit și-au continuat călătoria cu un alt tren sosit la cealaltă linie.

Circulația trenurilor de metrou se desfășoară pe un singur fir, pe linia 1 (în ambele sensuri), între Timpuri Noi și Piața Unirii 1.