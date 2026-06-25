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MAI va achiziționa tehnică nouă pentru detecția dronelor marine din Marea Neagră

Ministerul Afacerilor Interne va cumpăra sisteme capabile să detecteze și să monitorizeze drone marine pentru consolidarea securității de la Marea Neagră. Măsura vine după ce la începutul lunii iunie, o dronă marină a ajuns în Portul Constanța, unde s-a autodetonat.
MAI va achiziționa tehnică nouă pentru detecția dronelor marine din Marea Neagră
ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO.
Radu Mocanu
25 iun. 2026, 16:09, Politic
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Sistem autonom de detecție a dronelor

Ministerul Afacerilor Interne, prin Garda de Coastă, structură a Poliției de Frontieră, a demarat procedurile pentru achiziționarea unor capabilități tehnice care să ofere posibilitatea detecției și monitorizării dronelor marine”, se arată în comunicatul de presă al instituției. 

Ministerul a precizat că în primă etapă, va fi organizată o demonstrație tehnică a sistemului TRITON. Sistemul este conceput pentru misiuni de lungă durată și funcționează exclusiv pe bază de energie solară și eoliană, fără a necesita combustibili fosili sau echipaj uman la bord. 

Testele vor fi coordonate de specialiștii Gărzii de Coastă, în colaborare cu alte structuri competente. 

Scopul acestor acțiuni este acela de a identifica cele mai bune mijloace pentru protecția apelor teritoriale ale României împotriva potențialelor riscuri de securitate. Procesul de testare se va desfășura fără a afecta siguranța navigației, respectând toate masurile de securitate necesare în acest sens”, mai transmite instituția. 

Incidentul din Portul Constanța

Anunțul Ministerului de Interne vine după ce la începutul lunii, pe 5 iunie, o dronă ucraineană a ajuns în Portul Constanța. Peste 3.000 de persoane au fost evacuate, astfel, în urma detonării „nu au existat victime. 

În contextul incidentului de securitate, autoritățile ucrainene au transmis că i-au informat pe omologii români cu privire la drone asupra cărora s-a pierdut controlul, însă, ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat că vestea dronei a venit cu puțin timp înainte de explozie. 

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