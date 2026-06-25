MAI va achiziționa tehnică nouă pentru detecția dronelor marine din Marea Neagră

Sistem autonom de detecție a dronelor

„Ministerul Afacerilor Interne, prin Garda de Coastă, structură a Poliției de Frontieră, a demarat procedurile pentru achiziționarea unor capabilități tehnice care să ofere posibilitatea detecției și monitorizării dronelor marine”, se arată în comunicatul de presă al instituției.

Ministerul a precizat că în primă etapă, va fi organizată o demonstrație tehnică a sistemului TRITON. Sistemul este conceput pentru misiuni de lungă durată și funcționează exclusiv pe bază de energie solară și eoliană, fără a necesita combustibili fosili sau echipaj uman la bord.

Testele vor fi coordonate de specialiștii Gărzii de Coastă, în colaborare cu alte structuri competente.

„Scopul acestor acțiuni este acela de a identifica cele mai bune mijloace pentru protecția apelor teritoriale ale României împotriva potențialelor riscuri de securitate. Procesul de testare se va desfășura fără a afecta siguranța navigației, respectând toate masurile de securitate necesare în acest sens”, mai transmite instituția.

Incidentul din Portul Constanța

Anunțul Ministerului de Interne vine după ce la începutul lunii, pe 5 iunie, o dronă ucraineană a ajuns în Portul Constanța. Peste 3.000 de persoane au fost evacuate, astfel, în urma detonării „nu au existat victime.

În contextul incidentului de securitate, autoritățile ucrainene au transmis că i-au informat pe omologii români cu privire la drone asupra cărora s-a pierdut controlul, însă, ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat că vestea dronei a venit cu puțin timp înainte de explozie.