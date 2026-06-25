Șefii Pentagonului s-au răzgândit: impun din nou vaccinarea obligatorie după ce sute de militari s-au îmbolnăvit

Șefii Pentagonului au decis să restabilească vaccinarea obligatorie împotriva gripei pentru toți noii recruți militari, anunță ABC News.
Decizia a fost luată după ce o epidemie de gripă la Baza Aeriană Lackland a îmbolnăvit aproape 300 de cursanți. Totuși, oficialii au spus că schimbarea nu are legătură cu epidemia.
Hotărârea modifică decizia din aprilie a Secretarului Apărării, Pete Hegseth. Atunci, Hegseth a semnat un ordin prin care vaccinarea a devenit opțională. Ulterior, doar 40% dintre militari au ales să se vaccineze.
Vaccinarea a fost una dintre temele favorite ale Administrației Trump. Inclusiv, secretarul Sănătății, Robert F. Kennedy Jr, a luat măsuri și a transmis mesaje împotriva diferitelor tipuri de vaccin.