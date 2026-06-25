Șefii Pentagonului s-au răzgândit: impun din nou vaccinarea obligatorie după ce sute de militari s-au îmbolnăvit

Șefii Pentagonului s-a răzgândit și impun din nou vaccinarea obligatorie a militarilor. Asta după ce sute de militari s-au îmbolnăvit de gripă. Cei mai mulți militari au ales să nu se vaccineze atunci când șefii au făcut vaccinarea opțională.