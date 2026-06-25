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Șefii Pentagonului s-au răzgândit: impun din nou vaccinarea obligatorie după ce sute de militari s-au îmbolnăvit

Șefii Pentagonului s-a răzgândit și impun din nou vaccinarea obligatorie a militarilor. Asta după ce sute de militari s-au îmbolnăvit de gripă. Cei mai mulți militari au ales să nu se vaccineze atunci când șefii au făcut vaccinarea opțională.
Șefii Pentagonului s-au răzgândit: impun din nou vaccinarea obligatorie după ce sute de militari s-au îmbolnăvit
Sursa foto: Hepta
Petru Mazilu
25 iun. 2026, 17:34, Social
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Șefii Pentagonului au decis să restabilească vaccinarea obligatorie împotriva gripei pentru toți noii recruți militari, anunță ABC News.

Decizia a fost luată după ce o epidemie de gripă la Baza Aeriană Lackland a îmbolnăvit aproape 300 de cursanți. Totuși, oficialii au spus că schimbarea nu are legătură cu epidemia.

Hotărârea modifică decizia din aprilie a Secretarului Apărării, Pete Hegseth. Atunci, Hegseth a semnat un ordin prin care vaccinarea a devenit opțională. Ulterior, doar 40% dintre militari au ales să se vaccineze.

Vaccinarea a fost una dintre temele favorite ale Administrației Trump. Inclusiv, secretarul Sănătății, Robert F. Kennedy Jr, a luat măsuri și a transmis mesaje împotriva diferitelor tipuri de vaccin.

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