Olanda investește zeci de milioane de euro în dezvoltarea de software pentru drone

Ministerul Apărării din Olanda și Intelic își propun să creeze o platformă software comună care să permită sistemelor fără pilot, produse de diferiți manufacturieri, să funcționeze integrat.

Oficialii olandezi consideră că interoperabilitatea este esențială în conflictele moderne.

Lecțiile războiului din Ucraina

„Ucraina ne arată că nu doar hardware-ul contează, ci și software-ul”, a declarat secretarul de stat pentru Apărare Derk Boswijk, titrează Reuters.

Potrivit acestuia, capacitatea de a face ca diferite sisteme de drone să lucreze împreună „simplifică semnificativ desfășurarea operațiunilor militare”.

Parteneriatul va avea la bază software-ul de comandă și control NEXUS, dezvoltat de Intelic, despre care compania afirmă că este utilizat pe câmpul de luptă din Ucraina încă de anul trecut. Platforma permite coordonarea mai multor sisteme autonome într-un singur mediu operațional.

Fragmentarea pieței europene de drone

Directorul general al Intelic, Maurits Korthals Altes, a subliniat că Europa se confruntă cu o fragmentare a tehnologiilor din domeniul dronelor. „În prezent, există peste 700 de producători de drone în Europa, iar numărul este în creștere. Provocarea pentru organizațiile de apărare nu mai este accesul la tehnologie, ci asigurarea faptului că aceste tehnologii pot funcționa împreună”, a explicat acesta.

Inițiativa se înscrie în eforturile mai largi ale Olandei de a-și moderniza capacitățile militare și de a adapta lecțiile învățate din conflictele recente la nevoile propriei apărări.