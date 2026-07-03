Prima pagină » Tehnologie » Olanda investește zeci de milioane de euro în dezvoltarea de software pentru drone

Olanda investește zeci de milioane de euro în dezvoltarea de software pentru drone

Armata olandeză va investi zeci de milioane de euro într-un parteneriat pe trei ani cu compania olandeză de tehnologie de apărare Intelic, pentru dezvoltarea unui software avansat destinat operării dronelor, au anunțat vineri cele două părți.
Olanda investește zeci de milioane de euro în dezvoltarea de software pentru drone
Foto: Pexels
Andrei Rachieru
03 iul. 2026, 08:51, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Ministerul Apărării din Olanda și Intelic își propun să creeze o platformă software comună care să permită sistemelor fără pilot, produse de diferiți manufacturieri, să funcționeze integrat.

Oficialii olandezi consideră că interoperabilitatea este esențială în conflictele moderne.

Lecțiile războiului din Ucraina

„Ucraina ne arată că nu doar hardware-ul contează, ci și software-ul”, a declarat secretarul de stat pentru Apărare Derk Boswijk, titrează Reuters.

Potrivit acestuia, capacitatea de a face ca diferite sisteme de drone să lucreze împreună „simplifică semnificativ desfășurarea operațiunilor militare”.

Parteneriatul va avea la bază software-ul de comandă și control NEXUS, dezvoltat de Intelic, despre care compania afirmă că este utilizat pe câmpul de luptă din Ucraina încă de anul trecut. Platforma permite coordonarea mai multor sisteme autonome într-un singur mediu operațional.

Fragmentarea pieței europene de drone

Directorul general al Intelic, Maurits Korthals Altes, a subliniat că Europa se confruntă cu o fragmentare a tehnologiilor din domeniul dronelor. „În prezent, există peste 700 de producători de drone în Europa, iar numărul este în creștere. Provocarea pentru organizațiile de apărare nu mai este accesul la tehnologie, ci asigurarea faptului că aceste tehnologii pot funcționa împreună”, a explicat acesta.

Inițiativa se înscrie în eforturile mai largi ale Olandei de a-și moderniza capacitățile militare și de a adapta lecțiile învățate din conflictele recente la nevoile propriei apărări.

Recomandarea video

BREAKING | Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri, după cele specializate în partide politice
G4Media
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
GSP.ro
Inundația de la Piața Victoriei 2 amintește de un incident grav, de care mulți călători nu știu. Cum a fost inundată Piața Unirii într-o primăvară, iar apa depășea peronul cu 1,5 metri. „Ceaușescu era negru de supărare”
Gandul
Alertă meteo de ultimă oră! Furtuni, grindină și vijelii în mai multe județe din România
Cancan
Mayra, fiica lui Ilie Dumitrescu, poze fără inhibiții la 20 de ani! Apariția cu care a întors toate privirile
Prosport
Fosta vilă de protocol a familiei Ceaușescu din Delta Dunării, construită de primul șef de informații în perioada interbelică, rămâne nefolosită. Proprietar: „Va intra într-un program de reparații capitale”
Libertatea
Zodia care se îngrașă în iulie 2026. Experții în astrologie avertizează: „În această lună, te-ai putea confrunta cu unele probleme de sănătate”
CSID
Oltcit, relansat la Craiova sub umbrela Ford? Cum ar putea arăta și ce dotări ar avea, în 2026, noua mașină românească
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da