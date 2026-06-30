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Haos în Olanda după eliminarea de la Mondial. Sărbătoarea fanilor Marocului s-a transformat în confruntări cu poliția

Bucuria calificării istorice a Marocului în optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026 a fost umbrită de incidente violente în Olanda. La Haga, atmosfera festivă s-a transformat în confruntări cu forțele de ordine, iar mai multe persoane au fost reținute, transmite Euronews.
Haos în Olanda după eliminarea de la Mondial. Sărbătoarea fanilor Marocului s-a transformat în confruntări cu poliția
Sursa foto: Captură video X
Victor Dan Stephanovici
30 iun. 2026, 13:29, Sport
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Maroc a eliminat Olanda după loviturile de departajare, într-una dintre cele mai mari surprize ale fazei optimilor de finală ale competiției. Rezultatul a declanșat valuri de entuziasm în comunitățile marocane din mai multe orașe europene, însă în capitala administrativă a Olandei situația a degenerat, arată Euronews.

De la sărbătoare la intervenția poliției

În primele momente de după fluierul final, suporterii s-au adunat pe străzile din Haga fluturând steaguri ale Marocului, claxonând și filmând momentele de sărbătoare. Imaginile surprinse la fața locului arată coloane de mașini și grupuri numeroase de oameni care celebrau calificarea. Ulterior, poliția a intervenit pentru dispersarea mulțimii, iar atmosfera s-a schimbat rapid. Înregistrările video publicate de Euronews surprind intervenția forțelor de ordine, alergări pe străzi, utilizarea bastoanelor și reținerea mai multor persoane. Unii participanți au fost imobilizați la sol de polițiști, în timp ce alții au fost escortați către autospecialele de intervenție.

Olanda, Haga: ciocniri între poliție și suporterii marocani. Sursa foto: Captură video X

Sărbătoarea a continuat în alte zone

În ciuda incidentelor, manifestațiile de bucurie nu s-au oprit complet. În alte cartiere ale orașului, grupuri de suporteri au continuat să sărbătorească victoria Marocului de la balcoane, din autoturisme sau pe străzi, arborând steagurile naționale. Autoritățile nu au comunicat deocamdată numărul exact al persoanelor reținute și nici circumstanțele care au dus la escaladarea tensiunilor.

Incidentele nu sunt o premieră

Incidente similare au mai avut loc în ultimii ani în mai multe orașe europene după meciurile importante ale naționalei Marocului. Astfel de momente au avut loc și la Cupa Mondială din 2022. Atunci, victoria echipei africane a fost urmată de confruntări și acte de vandalism în Belgia, Franța și Olanda. Calificarea obținută acum în fața Olandei, chiar pe teren american, a provocat din nou manifestații ample în rândul diasporei marocane, însă în unele locuri acestea au degenerat în intervenții ale poliției.

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