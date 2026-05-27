Franța: Ambasadorul Rusiei a fost convocat, după ce Kremlinul a cerut evacuarea ambasadelor occidentale din Kiev

Guvernul Franței a anunțat convocarea ambasadorului Rusiei la Paris, după ce Moscova a cerut diplomaților și cetățenilor străini să părăsească Kievul avertizând că urmează bombardamente masive asupra capitalei Ucrainei.
Sursa foto: iStock
Radu Mocanu
27 mai 2026, 15:03, Știri externe
„În urma atacurilor masive de la sfârșitul săptămânii și în fața amenințărilor inacceptabile la adresa civililor ucraineni și a diplomaților străini, Ministerul pentru Europa și Afaceri Externe, la cererea ministrului, îl convoacă pe ambasadorul Federației Ruse în Franța”, transmite diplomația de la Paris, citată de AFP

„Prin acțiunile sale, Rusia își demonstrează zilnic cinismul și disprețul față de dreptul internațional. Franța condamnă cu fermitate tacticile de intimidare ale Moscovei, care sunt o dovadă a impasului militar în care se află țara în Ucraina”, se arată în continuarea comunicatului de presă.

Uniunea Europeană a anunțat, la rândul său, convocarea însărcinatului cu afaceri al Rusiei la Bruxelles, acuzând o „escaladare inacceptabilă”.  

Guvernul Germaniei a convocat ambasadorul rus, afirmând că nu se va lăsa intimidat și că va continua să sprijine Ucraina „cu toată puterea”. 

De asemenea, Norvegia a protestat față de amenințările Rusiei și l-a convocat pe reprezentantul diplomatic rus la Oslo.  

Reacția statelor occidentale vine după ce Moscova a cerut evacuarea Kievului, avertizând că ar urma să lanseze atacuri masive asupra capitalei.   

La sfârșitul săptămânii, Rusia a lansat peste 80 de rachete asupra Kievului. Mai multe clădiri au fost lovite, iar 87 de persoane au fost rănite în urma atacurilor, potrivit oficialilor ucraineni. 

Moscova susține că și-a intensificat atacurile ca reacție la un atac ucrainean asupra unui liceu dintr-un teritoriu ucrainean ocupat, unde, potrivit autorităților ruse, 21 de persoane au fost ucise. 

