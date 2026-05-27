Istorie în muzică. Drake îl detronează pe Michael Jackson și stabilește un nou record în Billboard Hot 100

Binecunoscutul artist Drake a doborât oficial recordul deținut până acum de Michael Jackson pentru cele mai multe piese ajunse pe locul 1 în clasamentul Billboard Hot 100 de către un artist solo masculin, potrivit Variety.

Noua performanță a rapperului canadian fost atinsă după ce piesa „Janice STFU” a debutat direct pe prima poziție în top.

Odată cu acest succes, Drake ajunge la performanța de 14 piese care ocupă locul 1 în Billboard Hot 100 și le egalează astfel pe Rihanna și Taylor Swift în clasamentul artiștilor solo cu cele mai multe hituri number one.

Singurii artiști care rămân în fața lui în acest moment sunt Mariah Carey, cu 19 piese pe primul loc, și The Beatles, cu 20.

Artistul canadian a stabilit și un nou record pentru cele mai multe intrări într-o singură săptămână în Billboard Hot 100, cu 42 de melodii prezente simultan în clasament.

Conform clasamentului, acesta l-a depășit pe Morgan Wallen, care în 2025 reușise 37 de intrări într-o singură săptămână. Recordul anterior al lui Drake era din 2018, când a avut 27 de piese în top.

În actualul top 10, Drake ocupă nouă poziții. Singura piesă care întrerupe dominația sa este „Choosin’ Texas” a Ella Langley, aflată pe locul 5. Prin aceste rezultate, Drake ajunge la un total de 90 de piese care au intrat în top 10 de-a lungul carierei și devine primul artist care depășește pragul de 400 de melodii clasate în Billboard Hot 100.

Trei albume lansate anul acesta

Succesul său vine după lansarea celor trei albume din 2026, „Iceman”, „Maid of Honour” și „Habibti”, lansate pe 15 mai. Încă de acum doi ani, artistul făcea referiri la albumul „Iceman”, având în vedere că a și prezentat mai multe piese în transmisiuni live înainte ca acestea să fie lansate oficial pe platformele digitale.

În timpul celei de-a patra transmisiuni live, cu doar câteva ore înainte de lansarea „Iceman”, artistul a anunțat surprinzător că vor mai apărea încă două albume, „Maid of Honour” și „Habibti”.

În weekend, cele trei materiale au intrat direct în istoria clasamentelor muzicale. „Iceman”, „Habibti” și „Maid of Honour” au debutat pe locurile 1, 2 și 3 în topuri.