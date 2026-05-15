Prima pagină » Life-Entertaiment » Rapperul canadian Drake surprinde și lansează vineri trei albume simultan: „Iceman”, „Maid of Honour” și „Habibti”

Drake a surprins industria muzicală prin lansarea simultană a trei albume noi, „Iceman”, „Maid of Honour” și „Habibti”, proiecte care marchează revenirea artistului canadian după o perioadă dominată de conflictul public cu Kendrick Lamar și după succesul albumului „For All the Dogs”, lansat în 2023.
sursă foto: Drake
Petre Apostol
15 mai 2026, 08:05, Știrile zilei
Cele trei materiale au fost lansate vineri, după ce rapperul a alimentat intens speculațiile în timpul celui de-al patrulea episod al livestreamului „Iceman”, difuzat joi seară.

Albumul „Iceman” include 18 piese și colaborări cu 21 Savage, Molly Santana și Future, alături de care Drake a mai lucrat pe proiectul „What a Time to Be Alive”.

„Maid of Honour” conține 14 piese și colaborări cu Stunna Sandy, Central Cee, Sexyy Red, Iconic Savvy și Popcaan.

În paralel, „Habibti” propune 11 melodii noi și apariții ale lui Sexyy Red, Loe Shimmy și PARTYNEXTDOOR.

Lansarea vine după o campanie de promovare spectaculoasă desfășurată în ultimele luni.

Drake a instalat în centrul orașului Toronto un uriaș bloc de gheață asociat cu tema „Iceman”, construcție care a fost ulterior demontată de autorități din motive de siguranță publică.

Rapperul canadian și-a continuat promovarea transformând inclusiv locurile sale de la meciurile echipei de baschet din NBA Toronto Raptors într-un decor inspirat de ghețari.

Dintre piesele lansate anterior, „What Did I Miss” a fost inclusă pe „Iceman”, în timp ce single-urile „Which One” și „Dog House” nu se regăsesc pe niciunul dintre cele trei proiecte.

Cele trei materiale reprezintă albumele de studio cu numerele nouă, zece și unsprezece din cariera lui Drake.

Dacă unul dintre ele va debuta pe primul loc în clasamentul Billboard 200, artistul va ajunge la 15 albume pe locul 1 în top, depășindu-l pe Jay-Z și stabilind un nou record între rapperi.

Mai mult, Drake are șansa de a ocupa simultan primele trei poziții din Billboard 200. Performanță reușită anterior doar de Michael Jackson, însă niciodată cu trei albume lansate în aceeași săptămână.

