UE aprobă aproape 2,8 miliarde de euro pentru Ucraina în cadrul Facilității de sprijin

Uniunea Europeană a aprobat o tranșă de aproape 2,8 miliarde de euro pentru Ucraina prin programul „Facilitatea pentru Ucraina”, fonduri menite să sprijine economia.
sursa foto: pixabay
Nițu Maria
28 mai 2026, 19:07, Știri externe
Consiliul Uniunii Europene a aprobat joi alocarea unei tranșe de aproape 2,8 miliarde de euro pentru Ucraina, prin programul „Facilitatea pentru Ucraina”, destinat sprijinirii economice și financiare a țării.

Potrivit agenției Ukrinform, informația a fost transmisă pe Telegram de prim-ministrul ucrainean Iulia Svyrydenko, care a anunțat decizia luată la nivel european.

„Astăzi, Consiliul UE a adoptat o decizie de a aloca aproape 2,8 miliarde de euro Ucrainei în cadrul programului Facilitatea pentru Ucraina. Comisia Europeană a evaluat pozitiv implementarea de către Ucraina a Planului pentru Ucraina pentru al patrulea trimestru al anului 2025”, se arată în comunicatul citat.

Aceasta a mulțumit instituțiilor europene pentru sprijin și colaborare.

Svyrydenko a precizat și că Ucraina a îndeplinit deja majoritatea etapelor asumate. Ea a declarat că „la sfârșitul lunii mai 2026, Ucraina finalizase deja 86 de etape descrise în Planul pentru Ucraina, în timp ce alte 65 sunt în curs de implementare.”.

În total, în cadrul acestui program, Ucraina a primit deja 26,8 miliarde de euro de la lansarea „Facilității pentru Ucraina” în 2024, iar suma totală a sprijinului prevăzut pentru perioada 2024-2027 ajunge la 50 de miliarde de euro.

Anterior, Rada Supremă de la Kiev a adoptat o lege privind ratificarea unui acord pentru obținerea a 90 de miliarde de euro sub formă de asistență macrofinanciară, în cadrul inițiativei „Împrumuturi de Sprijin pentru Ucraina”.

