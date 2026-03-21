Prima pagină » Știri externe » Un influencer rus a murit după ce avionul său a fost doborât, confundat cu o dronă ucraineană

Un influencer rus a murit după ce avionul său a fost doborât, confundat cu o dronă ucraineană

Un cunoscut influencer al aviației ruse a murit după ce avionul său a fost confundat cu o dronă ucraineană și doborât de apărarea aeriană rusească.
Laura Buciu
21 mart. 2026, 22:04, Știri externe

Bloggerul Pavel Koshkin și pasagerul său, Vadim M., au fost uciși de rachete în timp ce zburau într-un avion de mici dimensiuni în regiunea Moscovei, potrivit The Sun.

Ambii au fost găsiți morți printre epava din Kolomna, la puțin peste trei kilometri de o fabrică rusească care produce rachete extrem de sensibile, inclusiv rachetele letale Iskander utilizate în Ucraina.

Potrivit analiștilor, epava avionului Alto NG de fabricație cehă indică faptul că acesta a fost lovit de focoasele unui sistem de rachete sol-aer Tor.

Un martor a raportat că a văzut o explozie puternică și un „pană albastră de fum” pe cer. Potrivit autorităților ruse, 27 de drone sinucigașe au fost doborâte în apropiere de Moscova în acea noapte.

Un alt blogger din domeniul aviației, Igor Volkov, a scris online: „Doborât… Pavel a zburat întotdeauna corect, cu toate formalitățile necesare, transponderul pornit și un plan de zbor depus”.

Volkov, care locuiește în Franța, a criticat aspru „prostia și incompetența armatei”. El a declarat că soldații erau „epuizați” de drone și că „doar au apăsat pe un buton” fără să stea pe gânduri. „Și acum doi oameni au dispărut”, a deplâns el.

Recomandarea video

