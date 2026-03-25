Această țară ar putea salva Europa: se pregătește să exploateze unul dintre cele mai mari zăcăminte de petrol din lume

Directorul general al Equinor, Anders Opedal, a anunțat planuri de creștere a producției cu 25%. Ținta este 900.000 de barili pe zi destinați pieței internaționale, până în 2030.

Compania lucrează pentru autorizarea câmpului Wisting, situat în nordul îndepărtat, descris ca unul dintre cele mai mari proiecte de câmpuri petroliere din lume.

„Acest proiect poate fi o alternativă adecvată pentru regiunea Orientului Mijlociu, cel puțin pentru Europa și câteva alte țări”, a declarat Opedal.

Resursele din Marea Barents, situată la nord de Norvegia, sunt considerate esențiale pentru securitatea energetică a Europei. Industria petrolieră norvegiană speră că UE își va reconsidera moratoriul privind forajele din Arctica. Noile îngrijorări legate de aprovizionare ar putea schimba poziția Bruxelles-ului.

Canada, al patrulea mare exportator de GNL din lume până în 2030

Ministrul canadian al energiei, Tim Hodgson, a declarat pentru Financial Times că producătorii canadieni se află într-o poziție ideală pentru a satisface cererea de surse alternative de energie. „Acesta este momentul Canadei”, a subliniat Hodgson.

Prin proiectele în curs sau planificate în vestul Canadei, țara ar putea deveni al patrulea cel mai mare exportator de GNL din lume. Exportul total ar putea ajunge la 50 de milioane de tone pe an până în 2030. Aceasta reprezintă aproape două treimi din capacitatea Qatarului dinainte de război.

Potrivit grupului de cercetare Enverus, producătorii canadieni vor obține un profit suplimentar de 90 de miliarde de dolari canadieni în acest an. Estimarea este valabilă dacă prețul țițeiului se menține la nivelurile actuale.

Criza energetică, declanșată de războiul din Iran

Conflictul din Orientul Mijlociu a generat cea mai mare criză de aprovizionare cu energie din istorie, potrivit ministrului canadian. De la atacul american și israelian asupra Iranului, pe 28 februarie, prețul țițeiului a crescut cu 30%. Teheranul a închis Strâmtoarea Ormuz, întrerupând aproximativ o cincime din transporturile globale de petrol și gaze naturale lichefiate.

Veniturile uriașe ale Norvegiei au creat tensiuni cu vecinii săi, după ce politicieni suedezi și danezi au cerut Oslo-ului să fie mai generos în sprijinirea Ucrainei.