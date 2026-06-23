Elena Lasconi, despre soluția pentru criza politică: AUR la guvernare alături de PNL și USR. PSD în opoziție

Declarațiile au fost făcute în emisiunea „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”, unde Lasconi a spus că, dacă ar fi președinte, ar lua în calcul o astfel de variantă, deși are rezerve față de AUR.

„Eu, dacă aș fi președinte, aș lua în calcul și-am spus-o de mult, deși mă doare stomacul când aud de AUR. Pentru că e foarte mult populism și acolo. Eu nu cred că vreunul dintre oamenii ăia vor să se ducă să trăiască în Rusia”, a spus Elena Lasconi.

Ea a susținut că AUR ar trebui „pus la treabă”.

„Pentru faza de aseară mi s-a confirmat că are o urmă de moralitate acest George Simion, plus că dacă îi lași să fie mereu în opoziție, ea o să crească până la următoarele alegeri parlamentare. Așa că eu i-aș pune la treabă și i-aș duce la guvernare”, a afirmat Lasconi.

Varianta Lasconi pentru guvernare: AUR, PNL și USR

Întrebată în ce formulă ar aduce AUR la guvernare, Elena Lasconi a spus că PSD ar trebui lăsat în opoziție.

„Eu aș ține PSD în opoziție de data asta și aș face tot ce ar ține de mine ca să îi reduc la nimic pe cei din PSD”, a declarat ea.

Lasconi a explicat că vede o posibilă majoritate parlamentară formată din AUR, PNL și USR.

„Ai avea majoritate în Parlament, dacă ai face un guvern împreună cu PNL și USR”, a spus Elena Lasconi.

Ea a admis că poziția sa ar putea provoca reacții dure, dar a susținut că un test al guvernării ar arăta dacă AUR are oameni capabili să livreze rezultate.

„Știu că o să-mi iau foarte mult hate de la chestia asta, dar sunt convinsă că s-ar găsi și în AUR câțiva oameni care să se ocupe niște voturi de minișteri și care să facă treabă, pentru că noi până acum am auzit de la AUR numai vorbe, numai povești, numai promisiuni. Puneți-i la treabă, fraților. Să vedem pot sau nu pot. Îi lăsăm în opoziție, cu tot timpul să fim așa la o limită de criză, îi lăsăm în opoziție, ei o să crească. Nu. Dacă ei o să livreze și o să aibă oameni care pot să livreze într-un guvern, PSD o să scadă mai mult și mai mult”, a mai spus Elena Lasconi.