Elena Lasconi, despre „Turul doi, înapoi”: Este o vrăjeală care ține la popor

Fosta candidată care a ajuns în finala prezidențială din 2024 a transmis că ar fi deschisă la reluarea turului doi împotriva lui Călin Georgescu, însă acest lucru nu mai este posibil.

„Eu continui, mă duc, mergem în turul 2. Haide, Georgescu!”, a spus Lasconi, în cadrul emisiunii „Ai Aflat! Cu Ionuț Cristache”, găzduite de Gândul.

Cu toate acestea, Lasconi a lansat critici dure asupra zonei politice suveraniste, susținând că acest demers nu mai este posibil din punct de vedere legal.

„O luăm de unde am lăsat-o? Întrebarea este cum? Pentru că (n.r. George) Simion zicea că el dacă ajunge președinte, aduce turul 2 înapoi, să mori tu? Cum aduci tu turul 2 înapoi? Aici a fost mitocăneale îngrozitoare. Deci, numai ce te-ai fixat pe fotoliul de la Cotroceni și după aia zici, stai așa, Georgicăf, haide că trebuie să reluăm turul 2”, a declarat primărița din Câmpulung Muscel.

Lasconi a punctat că acest discurs este „o vrăjeală” care ține la o parte din populație care nu are cultură juridică.

„Cum este posibil, din punct de vedere legal, dacă există cea mai mică pârghie să se reia turul 2? Asta este o vrăjeală, un bullshit. Dar merge. Ține la popor. Și ține la cei care nu citesc legislație și nu știu toate pârghiile. Eu dacă le aveam, le foloseam, domnule, că am ajuns în turul 2”, a spus Elena Lasconi.

„Să se organizeze alegeri. Asta e altă treabă, dar în turul 2 înapoi nu mai există. El (n.r Călin Georgescu) putea să fie invalidat pentru felul în care și-a făcut campanie pentru că nu avea codurile alea. Când o să înțelegeți că s-au anulat alegerile din cauza mea?”, conchide Lasconi.

Emisiunea integrală poate fi urmărită aici: