„Hemoragia” din PNL continuă? Bolojan: „Ușile unui partid trebuie să fie batante”

Întrebat despre diferența dintre oferta sa și varianta participării la guvernare, Bolojan a explicat, la Digi 24, că partidul avea de ales între două direcții. Liderul liberal a respins ideea unui partid al compromisurilor.

Bolojan a amintit coaliția anterioară, în care s-au negociat doar funcții, fără reforme reale. Acesta a precizat că cetățenii au penalizat acest comportament prin votul din 2024.

Liderul PNL a explicat că o revenire în actuala formulă ar transforma partidul într-unul „breloc”. Bolojan a spus că un astfel de partid avantajează doar liderii cu funcții, fără să schimbe cu adevărat țara.

Bolojan a precizat că, în ciuda dificultăților, a încercat să creeze punți cu toți partenerii din coaliție.

Liderul liberal a insistat că o guvernare reală presupune partide serioase. Potrivit acestuia, puterea trebuie folosită pentru a schimba țara, nu pentru avantaje personale ale celor aflați în funcții.

Bolojan a adăugat că mulți români au înțeles, în timp, beneficiile unei guvernări corecte. Acesta a menționat transparența privind banii publici și evitarea promisiunilor nerealiste.

Ce a spus Bolojan despre ambițiile lui Adrian Veștea

Întrebat dacă Adrian Veștea acționează din ambiție personală sau din interes național, Bolojan a evitat să pună etichete. Liderul PNL a sugerat că Veștea reprezintă „veriga slabă” a actualei situații politice.

Întrebat dacă „hemoragia” din PNL continuă, Bolojan a folosit o metaforă pentru a descrie politica de partid. Acesta a spus că ușile unui partid trebuie să fie batante, deschise atât pentru intrare, cât și pentru ieșire.

Liderul liberal a precizat că partidul rămâne deschis oamenilor valoroși. În același timp, cei care nu respectă linia partidului sau își folosesc poziția pentru funcții personale nu sunt bineveniți.

Întrebat dacă partidul se pregătește pentru opoziție sau pentru un guvern minoritar temporar, Bolojan a explicat că PNL își poate asuma responsabilitatea în ambele variante. Liderul liberal a precizat că rezultatele depind de respectarea promisiunilor, nu de poziția din sistemul politic.

Bolojan a conchis că PNL are responsabilitatea să rămână o alternativă credibilă, indiferent de poziția din sistemul politic. Liderul liberal a insistat pe respectarea valorilor liberal-conservatoare ale partidului.