Prima pagină » Politic » Bolojan respinge acuzațiile de „userizare” a PNL: Doar 2 din 60 de membri noi au venit cu mine

Bolojan respinge acuzațiile de „userizare” a PNL: Doar 2 din 60 de membri noi au venit cu mine

Premierul interimar Ilie Bolojan a respins acuzațiile privind o așa-numită „userizare” a Partidului Național Liberal, susținând că schimbările din conducerea formațiunii sunt limitate și reflectă deschiderea către profesioniști din afara politicii.
Bolojan, despre poza de la Bruxelles cu Nicușor Dan: „Nu e nimic de comentat. Stai la masă cu cine te simți bine”
Bolojan, despre poza de la Bruxelles cu Nicușor Dan: „Nu e nimic de comentat. Stai la masă cu cine te simți bine”
Bolojan despre Ciprian Ciucu: „Îi respect decizia și pornesc de la prezumția de nevinovăție”
Bolojan despre Ciprian Ciucu: „Îi respect decizia și pornesc de la prezumția de nevinovăție”
„Hemoragia” din PNL continuă? Bolojan: „Ușile unui partid trebuie să fie batante”
„Hemoragia” din PNL continuă? Bolojan: „Ușile unui partid trebuie să fie batante”
Bolojan, despre relația cu Nicușor Dan: Numirea a creat tensiuni în PNL
Bolojan, despre relația cu Nicușor Dan: Numirea a creat tensiuni în PNL
Atac fără precedent: „PNL a fost ocupat ca o casă veche”. Crin Antonescu: „Bolojan le-a dat cheile”
Atac fără precedent: „PNL a fost ocupat ca o casă veche”. Crin Antonescu: „Bolojan le-a dat cheile”
Andrei Rachieru
21 iun. 2026, 21:50, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Bolojan a afirmat că din totalul de 60 de membri ai structurii de conducere, doar doi provin din afara partidului, fiind vorba despre oameni veniți din zona societății civile și a administrației publice.

„Dacă asta este userizare în procente, vă puteți imagina ce înseamnă”, a declarat premierul interimar la Digi24, subliniind că obiectivul său este deschiderea partidului către specialiști.

El a adăugat că în PNL sunt 49 de președinți de organizații și că integrarea unor profesioniști din exterior reprezintă un proces de modernizare, nu o schimbare ideologică.

Sursa video: Digi24

Recomandarea video

Valul roșu din orașele albastre: Socialiștii democrați iau cu asalt America urbană
G4Media
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
GSP.ro
Ana Blandiana, atac devastator la Nicușor Dan: “N-am nicio îndoială că e bolnav, că e anormal, că capul lui funcționează altfel decât capetele noastre”
Gandul
DOLIU în lumea sportului! Alex, fiul legendarului fotbalist, a murit la doar 38 de ani 😢
Cancan
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
Prosport
Cele două soluții ale PNL pentru a avea un guvern în iulie. Bolojan cere un pact național pe șase luni și fără moțiuni de cenzură până la finalul anului
Libertatea
Primele minute după mușcătura de căpușă sunt cruciale. Ce trebuie să faci imediat
CSID
Cum ar putea arăta viitorul Citroën 2CV?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da