Bolojan respinge acuzațiile de „userizare” a PNL: Doar 2 din 60 de membri noi au venit cu mine

Bolojan a afirmat că din totalul de 60 de membri ai structurii de conducere, doar doi provin din afara partidului, fiind vorba despre oameni veniți din zona societății civile și a administrației publice.
„Dacă asta este userizare în procente, vă puteți imagina ce înseamnă”, a declarat premierul interimar la Digi24, subliniind că obiectivul său este deschiderea partidului către specialiști.
El a adăugat că în PNL sunt 49 de președinți de organizații și că integrarea unor profesioniști din exterior reprezintă un proces de modernizare, nu o schimbare ideologică.
Sursa video: Digi24