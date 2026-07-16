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MAE, despre eliberarea cărții electronice de identitate de către ambasade și consulate: Probleme în timpul testelor

Mai multe probleme au fost identificate în timpul testelor pentru eliberarea cărții electronice prin ambasade și consulate, astfel că acest lucru nu este posibil încă, a anunțat joi Ministerul Afacerilor Externe (MAE).
MAE, despre eliberarea cărții electronice de identitate de către ambasade și consulate: Probleme în timpul testelor
ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
16 iul. 2026, 22:33, Politic
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MAE precizează că discuțiile pentru eliberarea cărții electronice de identitate (CEI) prin ambasade și consultate au început din anul 2022, atât pentru cartea cu domiciliul în România, cât și pentru cartea electronică de identitate fără domiciliu în România.

Acest lucru presupune preluarea datelor la momentul depunerii solicitării, transmiterea acestora, prin intermediul sistemului informatic MAE, către MAI/DGEP, validarea cererilor in sistemul informatic MAI după verificarea acestora, confecționarea și personalizarea CEI în România de către DGEP și transmiterea acesteia, prin intermediul MAE, către MD/OC, în vederea activării și eliberării către titular.

Ministerul susține că, în aprilie 2026, o echipă de la MAE și MAI a făcut un test pilot la cinci oficii consulare.

Probleme la testul pilot

Testul pilot, care a verificat în mod real tot circuitul, a evidențiat o problemă la activarea CEI la momentul eliberării acestora la MD/OC. De asemenea, testele au indicat o serie de modificări necesare, transmise către dezvoltatorul software-ului utilizat de Compania Națională „Imprimeria Națională” care imprima CEI.

„Imediat ce o soluție tehnică va fi implementată, inclusiv la nivelul softului gestionat de Compania Națională «Imprimeria Națională», MAE va relua testele pilot pentru a se asigura că întregul proces funcționează corect, iar cetățenii care vor solicita în străinătate eliberarea CEI la MD/OC, vor avea posibilitatea utilizării CEI activate”, transmite MAE.

De asemenea, MAE transmite că continuă demersurile pentru a asigura un mecanism, sigur, eficient și convenabil și pentru cetătenii români cu domiciliul permanent în străinătate. Implementarea acestuia depinde de soluțiile tehnice de integrare între softurile MAE și MAI/DGEP, iar experți din ambele instituții lucrează pentru a finaliza aceste soluții tehnice.

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