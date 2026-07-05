Nor de cenușă deasupra Siciliei. Aeroportul din Catania suspendă zborurile / MAE emite atenționare de călătorie

UPDATE: MAE emite atenționare de călătorie pentru românii care merg în Sicilia, din cauza erupției Etnei

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru românii aflați în tranzit sau care intenționează să călătorească în Sicilia. Măsura vine după ce erupția vulcanului Etna a impus restricții de trafic aerian pe aeroportul din Catania. MAE recomandă precauție și oferă numere de contact pentru asistență consulară.

MAE le recomandă românilor să verifice direct cu operatorii aerieni starea zborurilor. Se recomandă și urmărirea permanentă a actualizărilor transmise de autoritățile aeroportuare. Totodată, MAE sfătuiește evitarea deplasărilor în zonele afectate de căderile de cenușă vulcanică. Respectarea strictă a indicațiilor autorităților locale rămâne esențială în această perioadă.

Pentru informații actualizate, MAE recomandă consultarea paginii Departamentului Protecției Civile din Italia. Site-ul aeroportului din Catania oferă, de asemenea, informații despre starea zborurilor.

Numerele de asistență consulară pentru români

Cetățenii români pot solicita informații la numerele Consulatului României la Catania: +39095537909 și +39095536139. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate. Operatorii Call Center preiau solicitările în regim de permanență.

Pentru situații dificile, cu caracter de urgență, este disponibil un număr separat: +393209653137. MAE recomandă și consultarea paginilor catania.mae.ro și mae.ro pentru informații suplimentare.

Erupția vulcanului Etna a dus la suspendarea sosirilor pe aeroportul din Catania, a anunțat SAC, societatea care administrează aeroportul sicilian.

Mount Etna erupting now in Sicily, Italy. pic.twitter.com/ScPqT5ixGr — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 5, 2026

Plecările aeronavelor aflate deja pe aeroport rămân permise. Măsura este valabilă până la ora 19:00, ora locală, potrivit agenției ANSA.

Activitatea vulcanului Etna a generat emisii de cenușă în atmosferă. Din această cauză, autoritățile au decis închiderea spațiului aerian aflat sub norul de cenușă, în sectorul sudic al vulcanului. Măsura afectează sectorul B2 al spațiului aerian și este valabilă până la ora 19:00, ora locală. Ca urmare, sosirile aeronavelor pe aeroportul din Catania au fost suspendate.

Plecările rămân permise, deocamdată

Potrivit reprezentanților SAC, plecările aeronavelor aflate deja în aeroportul din Catania nu sunt afectate de restricție. Situația este monitorizată constant, iar autoritățile au anunțat că vor transmite noi actualizări în cursul zilei.

Pasagerii care urmează să călătorească dinspre sau înspre Catania sunt sfătuiți să verifice starea zborului direct la compania aeriană, înainte de a se deplasa la aeroport.

Etna este cel mai mare vulcan activ din Europa, cu o altitudine de peste 3.300 de metri. Vulcanul se află pe insula Sicilia și a mai provocat, în repetate rânduri, închiderea temporară a aeroportului din Catania. Emisiile de cenușă vulcanică reprezintă un pericol pentru motoarele avioanelor, motiv pentru care autoritățile aeriene impun frecvent restricții de zbor în astfel de situații.