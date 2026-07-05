Prima pagină » Știri externe » Nor de cenușă deasupra Siciliei. Aeroportul din Catania suspendă zborurile / MAE emite atenționare de călătorie

Nor de cenușă deasupra Siciliei. Aeroportul din Catania suspendă zborurile / MAE emite atenționare de călătorie

Erupția vulcanului Etna a dus la suspendarea sosirilor pe aeroportul din Catania. Plecările rămân permise. Pasagerii sunt sfătuiți să verifice zborul.
Nor de cenușă deasupra Siciliei. Aeroportul din Catania suspendă zborurile / MAE emite atenționare de călătorie
Andreea Tobias
05 iul. 2026, 17:50, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

UPDATE: MAE emite atenționare de călătorie pentru românii care merg în Sicilia, din cauza erupției Etnei

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru românii aflați în tranzit sau care intenționează să călătorească în Sicilia. Măsura vine după ce erupția vulcanului Etna a impus restricții de trafic aerian pe aeroportul din Catania. MAE recomandă precauție și oferă numere de contact pentru asistență consulară.

MAE le recomandă românilor să verifice direct cu operatorii aerieni starea zborurilor. Se recomandă și urmărirea permanentă a actualizărilor transmise de autoritățile aeroportuare. Totodată, MAE sfătuiește evitarea deplasărilor în zonele afectate de căderile de cenușă vulcanică. Respectarea strictă a indicațiilor autorităților locale rămâne esențială în această perioadă.

Pentru informații actualizate, MAE recomandă consultarea paginii Departamentului Protecției Civile din Italia. Site-ul aeroportului din Catania oferă, de asemenea, informații despre starea zborurilor.

Numerele de asistență consulară pentru români

Cetățenii români pot solicita informații la numerele Consulatului României la Catania: +39095537909 și +39095536139. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate. Operatorii Call Center preiau solicitările în regim de permanență.

Pentru situații dificile, cu caracter de urgență, este disponibil un număr separat: +393209653137. MAE recomandă și consultarea paginilor catania.mae.ro și mae.ro pentru informații suplimentare.

Erupția vulcanului Etna a dus la suspendarea sosirilor pe aeroportul din Catania, a anunțat SAC, societatea care administrează aeroportul sicilian.

Plecările aeronavelor aflate deja pe aeroport rămân permise. Măsura este valabilă până la ora 19:00, ora locală, potrivit agenției ANSA.

Activitatea vulcanului Etna a generat emisii de cenușă în atmosferă. Din această cauză, autoritățile au decis închiderea spațiului aerian aflat sub norul de cenușă, în sectorul sudic al vulcanului. Măsura afectează sectorul B2 al spațiului aerian și este valabilă până la ora 19:00, ora locală. Ca urmare, sosirile aeronavelor pe aeroportul din Catania au fost suspendate.

Plecările rămân permise, deocamdată

Potrivit reprezentanților SAC, plecările aeronavelor aflate deja în aeroportul din Catania nu sunt afectate de restricție. Situația este monitorizată constant, iar autoritățile au anunțat că vor transmite noi actualizări în cursul zilei.

Pasagerii care urmează să călătorească dinspre sau înspre Catania sunt sfătuiți să verifice starea zborului direct la compania aeriană, înainte de a se deplasa la aeroport.

Etna este cel mai mare vulcan activ din Europa, cu o altitudine de peste 3.300 de metri. Vulcanul se află pe insula Sicilia și a mai provocat, în repetate rânduri, închiderea temporară a aeroportului din Catania. Emisiile de cenușă vulcanică reprezintă un pericol pentru motoarele avioanelor, motiv pentru care autoritățile aeriene impun frecvent restricții de zbor în astfel de situații.

Recomandarea video

BREAKING | Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri, după cele specializate în partide politice
G4Media
Donald Trump APLAUDĂ decizia care dă peste cap Mondialul: „FIFA a corectat o mare nedreptate!”
GSP.ro
Fost candidat la șefia USR, consilier pentru mai mulți parlamentari, manager de proiect în partid, înjură America și pe președintele Trump: „Micuța căsuță albă, unde noaptea te poți p… direct în Biroul Oval! Asta merită Trump, America, de ziua ei!”. Ce a declanșat reacția vulgară a USR-istului
Gandul
Cabral, primele imagini cu noua iubită! Se anunță o mega-relație în showbiz
Cancan
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Prosport
Promisiunea făcută de Ucraina României după incidentul cu drona din Portul Constanța. Ce prevede noul protocol
Libertatea
Cât de sănătoasă este combinația brânză-roșii vara, în realitate. Mihaela Bilic spulberă mitul
CSID
Artificiile trase de Ziua Americii puteau să doboare un avion: „Tocmai am auzit o bubuitură!”
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da