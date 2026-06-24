Chestionat la Fox News în legătură cu ajutorul pe care statele NATO l-au dat administrației americane, în timpul desfășurării războiului din Iran, Mark Rutte, secretarul general al NATO, a exemplificat cu ajutorul dat de România și Italia:

„Ai dreptate și înțeleg perfect dezamăgirea, dar dacă luăm, de exemplu, Italia: 500 de avioane americane au decolat de pe bazele americane din Italia pentru a sprijini operațiunea „Epic Fury”, deci este vorba de o amploare uriașă. Dacă ne uităm din nou la întreaga Europă, sunt între patru și cinci mii.

Într-o țară ca România, cu capitala la București, a trebuit să se reducă zborurile comerciale și numărul de avioane, deoarece a fost necesar să se folosească aeroportul ca stație de realimentare, așa că toate acestea se întâmplă.

Dar ceea ce voi face mâine, în discuția mea cu președintele Trump, nu va fi doar să discutăm acest aspect; vom privi și imaginea de ansamblu a ceea ce face NATO”.

Rutte a vorbit și de investițiile pe care statele NATO le fac în Apărare:

„Când te uiți la cifrele investițiilor pe care țările NATO le fac acum în propria apărare, este uluitor. nu vă pot prezenta totul în seara aceasta, deoarece trebuie să păstrez ceva pentru mâine și pentru mass-media de mâine. Dar este imens și este mult mai mult decât credeam când am început să mă pregătesc pentru această călătorie.

Așadar, succesul său, începând cu Trump 45 și acum Trump 47, constă în consolidarea întregii Alianțe, făcând SUA mai sigure prin investiții în apărare aici, dar și prin faptul că îi determină pe aliații săi din NATO să investească mai mult în propria apărare. Este imens, iar locurile de muncă generate de acest lucru în industriile noastre de apărare de pe ambele maluri ale Atlanticului, atât în Europa, cât și în Statele Unite – dar dacă vă uitați la acele cifre, pe care le voi dezvălui mâine – sunt, de asemenea, uriașe. Așadar, există un mare dividend al apărării în ceea ce privește locurile de muncă și economia, generat de toate acestea, datorită conducerii sale”.

În martie 2026, la solicitarea președintelui SUA, și în urma deciziei CSAT, SUA au dislocat în România avioane – cisternă (pentru realimentare în aer) pentru a sprijini operațiunile militare ale SUA în Iran. SUA utilizează în principal aeronave Boeing KC-135 Stratotanker (supranumite „benzinăriile zburătoare” pentru a alimenta în aer aparate de luptă americane de tip F-15, F-22 sau F-35 care zboară spre sau dinspre teatrul de operațiuni.