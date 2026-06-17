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A fost arestată pe aeroport după ce a criticat vacanța petrecută într-o țară populară

O creatoare de conținut a fost reținută pe aeroportul din Marrakech după ce a publicat un videoclip în care critica traficul și comportamentul polițiștilor rutieri din Maroc.
A fost arestată pe aeroport după ce a criticat vacanța petrecută într-o țară populară
Andreea Tobias
17 iun. 2026, 16:01, Știri externe
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Influencerița a fost arestată pe aeroportul din Marrakech pe 13 iunie, chiar înainte să urce în avionul spre Franța. Motivul: un videoclip viral în care critica traficul haotic și comportamentul polițiștilor rutieri din Maroc, scrie Express.

Yass Naubelle era în vacanță la Marrakech când a filmat și distribuit online clipul incriminat. Videoclipul a fost șters între timp, dar nu înainte să genereze sute de comentarii și să declanșeze o alertă națională.

Ce a spus influencerița în videoclipul care a dus la arestarea ei?

În clip, Naubelle descria drumurile locale ca fiind periculoase și critica comportamentul șoferilor. Ar fi spus că a văzut mopediști fără cască, cu copii la bord, care virau brusc. A comparat situația cu cea din Algeria, spunând că în Maroc lucrurile i s-au părut mai grave. A mai acuzat unii polițiști rutieri că opreau femei fără motiv pentru a le cere bani.

De ce au arestat-o autoritățile marocane?

Autoritățile au stabilit că videoclipul conținea declarații defăimătoare la adresa cetățenilor marocani și constituia o insultă la adresa forțelor de securitate. A fost emis un mandat național, iar Naubelle a fost plasată arestată preventiv chiar înainte de îmbarcare. Anchetatorii au declarat că este reținută pentru publicarea de conținut digital considerat jignitor și pentru subminarea unei instituții publice.

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