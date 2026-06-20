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Încep lucrările la Podul Basarab. Ciucu anunță restricții de trafic și un șantier de 10 luni

Au început lucrările la Podul Basarab, anunțate de primarul general Ciprian Ciucu de pe șantier. Tramvaiul nu mai circulă pe pod, iar din 29 iunie va fi restricționat și traficul auto.
Încep lucrările la Podul Basarab. Ciucu anunță restricții de trafic și un șantier de 10 luni
FOTO: MEDIAFAX
Andreea Tobias
20 iun. 2026, 11:47, Social
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Traficul auto va fi închis alternativ pe benzile podului, începând cu 29 iunie. Pe banda liberă se va circula în dublu sens, în timp ce cealaltă va fi în lucru.

Tramvaiul nu mai circulă deja pe Podul Basarab, de la începerea lucrărilor. Restricțiile sunt necesare pentru organizarea de șantier, a explicat Ciucu.

Podul Basarab a fost dat în funcție de 15 ani, dar recepția finală nu a fost făcută niciodată. Lipsa recepției a împiedicat efectuarea lucrărilor de mentenanță necesare.

Primăria Capitalei a finalizat proiectarea lucrărilor și a stabilit costurile cu constructorul. Scopul lucrărilor actuale este obținerea recepției finale a podului.

Cât vor dura lucrările și când se reia circulația normală

Lucrările vor dura aproximativ 10 luni. Traficul va fi restricționat doar pe perioada verii, iar circulația integrală se va relua în toamnă.

Ciucu a precizat că lucrările au fost programate intenționat în vacanța de vară a copiilor. Decizia a vizat minimizarea impactului asupra traficului zilnic.

Echipele intervin la șanțurile de scurgere, balustrade și asfaltare. Sunt incluse și lucrări de decolmatare a sistemelor de scurgere și de modernizare a iluminatului public.

Lucrările nu vor afecta structura de rezistență a podului, a precizat primarul general.

Ce alte proiecte de infrastructură sunt în lucru în București

Ciucu a menționat și alte lucrări în desfășurare, la rețelele de termoficare și liniile de tramvai. Printre acestea se numără proiecte în cartierul Henri Coandă și pe Bulevardul Națiunile Unite.

Pentru proiectele din zona centrală, primarul a precizat că se află încă în faza de documentație urbanistă. Acestea ar putea fi finalizate în aproximativ doi ani.

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