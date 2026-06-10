Probe: Dacia Striker, surprinsă pe străzile din Capitală

Sursa citată arată că au fost fotografiate trei exemplare în trafic. Utilizatorul spune că modelul are 1,87 metri înălțime, detaliu care oferă o referință vizuală interesantă pentru dimensiunile noului model.

Una dintre mașini avea un autocolant suplimentar peste inscripția „hybrid”, semn că ar putea fi vorba despre o versiune aflată încă în fază de testare.

Bordul era acoperit cu o pătură neagră, astfel că interiorul nu a putut fi observat.

Din imagini se observă că Dacia Striker are o siluetă de crossover-break, cu plafon ușor coborât spre spate, pasajele roților protejate cu plastic negru și o gardă la sol mai mare decât la un break clasic.

Partea din spate este masivă, cu hayon lat, lunetă înclinată, stopuri subțiri cu semnătură luminoasă verticală și inscripția Dacia integrată pe banda neagră dintre blocurile optice.

În față se vede o semnătură luminoasă modernă, în formă de „T”, apropiată de limbajul folosit pe noile Duster și Bigster, dar cu o bară mai încărcată vizual și elemente de protecție în zona inferioară.

Proporțiile confirmă informațiile apărute anterior online, potrivit cărora Striker ar urma să fie poziționat ca un model de segment C, mai lung decât Bigster, cu profil de break/crossover și motorizări hibride sau GPL.

Mașinile fotografiate au numere roșii de probă, iar unul dintre exemplare pare să aibă indicii de versiune hibridă.

Reacțiile celor care au văzut noua Dacia Striker au fost împărțite, dar majoritatea au apreciat noul model.

Noua Dacia Striker va fi disponibilă pentru cumpărare de la începutul anului 2027, potrivit paginii oficiale Dacia din Olanda. Prețul de pornire anunțat pentru Europa ar urma să fie sub 25.000 de euro, dar tarifele nu au fost încă publicate, scrie Promotor.