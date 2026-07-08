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Georgian Marcu, broker și consultant imobiliar, invitatul de miercuri la emisiunea „Harta de impact”, realizată de G4Media și Economedia

Miercuri, 8 iulie, invitatul emisiunii „Harta de impact” este Georgian Marcu, broker și consultant imobiliar. Emisiunea este live începând cu ora 13:00 pe G4Media și Economedia.
Georgian Marcu, broker și consultant imobiliar, invitatul de miercuri la emisiunea „Harta de impact”, realizată de G4Media și Economedia
Mediafax
08 iul. 2026, 08:30, Economic
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În ediția de miercuri a emisiunii „Harta de impact”, realizată de Ioana Câmpean și Elena Deacu, subiectul discutat va fi cel despre piața imobiliară. Emisiunea este live, de la ora 13:00. Invitatul ediției este Georgian Marcu, broker și consultant imobiliar. În a doua parte a emisiunii vom afla de la Otilia Serescu, redactor-șef la G4Food, de ce nu funcționează sistemul antigrindină. „Doza de optimism” este adusă de Diana Ciubotă la finalul fiecărei emisiuni.

Context:

În București, după scăderea tranzacțiilor din primul trimestru, ultimele trei luni au adus o revenire clară a cererii, după cum indică Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Însă cumpărătorii par să fie tot mai atenți nu doar la preț, ci mai ales la locație, infrastructură și calitatea proiectelor.

În același timp, dezvoltatorii și cumpărătorii se adaptează unui nou context: TVA mai mare pentru locuințe, reguli mai stricte pentru proiectele rezidențiale și costuri în continuare ridicate. Se construiește suficient? Unde mai există potențial de dezvoltare? Sunt locuințele din România prea scumpe sau sunt subevaluate? Și ce urmează pentru piața chiriilor, odată cu apropierea noului an universitar?

Toate aceste tendințe, ce se vinde cel mai bine în acest moment și la ce ar trebui să se aștepte cei care vor să cumpere, să vândă sau să închirieze o locuință – sunt subiectele care vor fi discutate în ediția din 8 iulie.

Despre emisiunea „Harta de impact”

G4Media și Economedia realizează în parteneriat emisiunea „Harta de impact”. În fiecare miercuri, de la ora 13:00, Ioana Câmpean (redactor-șef G4Media) și Elena Deacu (redactor-șef Economedia) desenează live harta deciziilor care contează și arată publicului cum îi influențează acestea buzunarul, afacerea sau cariera.

Jurnaliști cu experiență din cele două redacții aduc în prim plan informații exclusive și teme relevante pentru public, fie că este vorba de salariați, liber profesioniști sau antreprenori.

În fiecare ediție, în studio, vin personaje-cheie pe subiectele arzătoare ale momentului.

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