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G4Media și Economedia lansează emisiunea „Harta de impact”, miercuri 10 iunie de la ora 13.00

G4Media și Economedia lansează emisiunea „Harta de impact”, un nou produs jurnalistic premium realizat în parteneriat de cele două redacții.
G4Media și Economedia lansează emisiunea „Harta de impact”, miercuri 10 iunie de la ora 13.00
Mediafax
09 iun. 2026, 16:34, Social
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În fiecare miercuri, de la ora 13:00, Ioana Câmpean (redactor-șef G4Media) și Elena Deacu (redactor-șef Economedia) desenează live harta deciziilor care contează și arată publicului cum îi influențează acestea buzunarul, afacerea sau cariera.

Jurnaliști cu experiență din cele două redacții vor aduce în prim plan informații exclusive și teme relevante pentru public, fie că este vorba de salariați, liber profesioniști sau antreprenori.

În fiecare ediție vom avea în studio personaje-cheie pe subiectele arzătoare ale momentului.

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, este invitat în studio la prima ediție a emisiunii, care va fi difuzată live miercuri, 10 iunie 2026, începând cu ora 13:00.

„Dezbatem live cele mai importante decizii și evenimente, găsim soluții și oportunități. Aducem invitați care să răspundă întrebărilor publicului G4Media și Economedia la cele mai arzătoare probleme”, declară Ioana Câmpean, redactor-șef la G4Media.

„Prin grafică, interviuri cu decidenți, lideri din industrii, experți, prin analize exclusive cu jurnaliști din cele două redacții, «Harta de Impact» filtrează prin zgomot și aduce în prim-plan ce contează cu adevărat, pe înțelesul fiecăruia”, declară Elena Deacu, redactor-șef la Economedia.

Emisiunea poate fi urmărită pe canalele de Youtube și pe conturile de Facebook ale G4Media și Economedia.

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